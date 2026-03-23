É doutor em Letras, professor e escritor. Seus textos tratam de literatura, grandes nomes do Espírito Santo e atualidades. Escreve quinzenalmente às segundas
Por que não fazemos suco de jabuticaba?
É muito saboroso, refrescante e lembra o de araçaúna. Não conhecem? Pois não sabem o que estão perdendo
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