Pobre Cuba! Um passeio pela minha história com o país

Observamos que a comida que sobrava no jantar eles colocavam no bufê da manhã. E a situação dos turistas não era boa, pois quando saíamos crianças nos pediam para comprar enlatados de carne na loja do hotel, pois tinham fome e nada para comer. Com o coração apertado, vi que o país estava em bancarrota e até para sair tivemos que enfrentar uma multidão desesperada por um lugar no avião, visto que nossa reserva tinha caído.





Quando conseguimos uma passagem e chegamos a Caracas, na Venezuela, respiramos aliviados, saudando a liberdade. Cuba era uma prisão e quase todos queriam fugir de lá. Atualmente, cerca de 2,5 milhões de cubanos vivem nos EUA e, na mais recente onda de emigração cubana, de 2022 a 2024, mais de 500 mil cubanos saíram da ilha. Atualmente, eles buscam a rota terrestre, via Nicarágua, e não mais pelo mar, os “balseros”, como antes.

Passei por Cuba, em 1995, quando meu filho me pediu para levá-lo à Jamaica, pois queria conhecer a terra consagrada por Bob Marley. O voo mais barato era pela Cubana de Aviación. Estivemos em Havana na ida e na volta e levei-o ao Tropicana para assistir ao show ao ar livre mais espetacular do mundo e aos lugares famosos turísticos, ao Fioridita, onde tomamos o daiquiri imortalizado por Hemingway, e ao Bodeguita, para comer o ‘moros e cristianos’, o arroz com feijão deles.





Caminhamos pelas ruas antigas de Habana Vieja, onde a prostituição rolava solta. Na Jamaica, percebemos que a maior parte das praias estava privatizada, ao contrário de Cuba, e o que abundava era a violência. Kingston, a capital, é uma das cidades mais perigosas do mundo, e os turistas se limitam aos resorts e hotéis espetaculares, onde jamaicanos só entram como serviçais.





Por último, voltei a Cuba, em 2017, para fazer um cruzeiro em torno da ilha em um navio grego, arrendado por companhia canadense. O país estava melhorando, pois o presidente Barack Obama havia restabelecido as relações diplomáticas com Cuba e suspendido o bloqueio econômico. O país vivia um surto de esperança. Pude visitar Santiago de Cuba, do outro lado da ilha, Cienfuegos e a bela cidade de Trinidad, uma relíquia colonial, tombada pela Unesco.





Os artistas do navio eram cubanos e pude assistir a lindos shows com artistas locais, não fosse a música cubana uma delícia para ouvir e dançar. Diversos ritmos nasceram lá, como a salsa e o chá-chá-chá. Parece que o país vive uma crise musical mundial, conforme revela Padura, em seu livro, e o tal do ‘reggaetón’ inferniza os ouvidos dos que viveram outros tempos.





Enfim, recomendo a leitura dos livros do Padura, um jornalista-escritor cubano que, mais do que qualquer outro, ama seu país, sem por isso deixar de ter um olhar crítico sobre ele. Com a volta de Trump, o sanguinário, ao poder, Cuba vive a sua pior crise, sem o apoio da Venezuela e da Rússia.





Não sei se resistirá ao desamparo e poderá se tornar mais um satélite estadunidense como Porto Rico, pondo fim a sua heroica história de regime socialista. Que Nossa Senhora da Caridade do Cobre, sua padroeira, e todos os orixás de sua ‘santeria’ africana a protejam do ódio trumpestre.