"O ES é um lugar com muitas oportunidades e motivos para investirmos"

É claro para nós que o Espírito Santo é um lugar onde tem muitas oportunidades e motivos para investirmos, e apostamos na construção de nossos laços com lideranças políticas e empresariais. O Espírito Santo é um Estado que apresenta diversas oportunidades comerciais para a comunidade empresarial americana e para os consumidores americanos. Pessoalmente eu tive a oportunidade de visitar o Espírito Santo no início de 2020 e conversei com lideranças estaduais e municipais, além de membros da comunidade empresarial, visitei Findes, ES em Ação, e fiquei com uma impressão muito forte de que o Espírito Santo é um lugar onde o governo e a comunidade empresarial estão fazendo várias coisas para torná-lo mais atraente como um local de negócios e de promover a competitividade econômica do Estado. E, como resultado disso, a gente já vê decisões de empresas americanas como a da Hersheys de sediar no Espírito Santo a sua distribuição para todo o Brasil. É um investimento de mais de R$ 7 milhões e uma geração de novas vagas de emprego. Então, com o tempo, as políticas públicas que o Estado está promovendo vão trazer novos investimentos americanos e criar empregos para a população capixaba.