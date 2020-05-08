Fábrica americana de chocolates vai instalar centro de distribuição no ES

Chocolates da Hershey's vão passar a ser distribuídos no país pelo Espírito Santo Crédito: makingmilly - Pixabay

A Hersheys, indústria americana de chocolates, vai instalar um centro de distribuição no município da Serra , na Grande Vitória . A operação envolve um investimento de cerca de R$ 7 milhões, com a geração de 50 empregos diretos e indiretos.

A informação foi publicada, inicialmente, pelo governador Renato Casagrande (PSB) nas redes sociais. De acordo com o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, as negociações com a empresa começaram há cerca de seis meses. A expectativa é que a operação do centro de distribuição já comece em junho.

A partir de junho, a Hersheys distribuirá para todo Brasil o seu portfólio de produtos nacionais e importados, diretamente do ES, que abrigará único centro de distribuição no Brasil. Recebi essa excelente notícia nesta manhã, em videoconferência com a diretoria da multinacional. pic.twitter.com/Ja7UIeISOE — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) May 8, 2020

A Hersheys vai fazer essa distribuição por meio de um operador logístico, que é quem tem a isenção de impostos para operar aqui no Estado. Eles vão ocupar uma área de 6,5 mil m², sendo 5 mil m² de área com temperatura controlada, informou Kneip.

O centro de distribuição vai atender a todo o Brasil  com produtos nacionais e importados  e funcionará em três turnos. O local tem capacidade para receber de 250 a 350 veículos de transporte por mês e capacidade para separar de 300 a 400 toneladas de produtos por dia, acrescentou o secretário.

Isso mostra que não estamos parados. Estamos buscando empresas e atraindo investimentos. Esse é o nosso objetivo. Sem contar que a chegada de uma empresa com a tradição da Hersheys se torna um ótimo selo de qualidade para o Espírito Santo, disse Kneip.

O governador Renato Casagrande destacou a importância do anúncio para a economia capixaba. Ficamos felizes com essa presença mais forte da Hershey´s no Estado. Com o início das operações de distribuição, esperamos que a empresa encontre condições de ampliar ainda mais as suas operações no Espírito Santo. Em meio a toda essa crise que estamos vivendo, a vinda da empresa é algo muito importante e certamente teremos um relacionamento muito republicano. Ainda não temos certeza do que acontecerá no mundo após essa pandemia, mas o Estado tomou a decisão de manter nossas contas organizadas garantindo segurança às empresas e aos cidadãos que aqui vivem, frisou.

De acordo com o diretor geral da Hershey´s no Brasil, Gerson Sacco, a localização geográfica e estabilidade do Espírito Santo estiveram entre os principais fatores que contribuíram para a opção da empresa pelo Estado.

Além da excelente localização, o que facilita a nossa operação logística, o Espírito Santo é um grande produtor de cacau, que é a nossa matéria-prima. Além disso, observamos uma relação muito saudável entre os órgãos do governo e o mercado empresarial, além de um atendimento muito ágil, muito diferente do que se encontra na administração pública de modo geral. Estamos muito satisfeitos com a receptividade, afirmou o executivo.

O gerente geral da Hershey Brasil e América Latina, Marcel Sacco, informou através da assessoria que as obras de adequação do espaço para receber a Hershey na Serra foram iniciadas em fevereiro de 2020 e confirmou as informações dadas pelo governo.

CONVITE PARA INSTALAÇÃO DE FÁBRICA DE CHOCOLATES

Segundo o secretário Marcos Kneip, durante as negociações com a Hersheys a empresa chegou a ser provocada para instalar uma fábrica de chocolates em terras capixabas. Temos áreas para a instalação, temos incentivos e uma grande produção de cacau. A provocação já foi feita, brincou o secretário  a empresa, no entanto, não chegou a dizer se avalia ou não a construção de tal empreendimento.