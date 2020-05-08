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Investimento

Fábrica americana de chocolates vai instalar centro de distribuição no ES

Operações já devem começar em junho. Local vai ocupar área de 6,5 mil m², com a geração de 50 empregos diretos e indiretos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2020 às 15:52

Publicado em 08 de Maio de 2020 às 15:52

Chocolates da Hershey's vão passar a ser distribuídos pelo Espírito Santo
Chocolates da Hershey's vão passar a ser distribuídos no país pelo Espírito Santo Crédito: makingmilly - Pixabay
A Hersheys, indústria americana de chocolates, vai instalar um centro de distribuição no município da Serra, na Grande Vitória. A operação envolve um investimento de cerca de R$ 7 milhões, com a geração de 50 empregos diretos e indiretos.
A informação foi publicada, inicialmente, pelo governador Renato Casagrande (PSB) nas redes sociais. De acordo com o secretário de Estado de Desenvolvimento, Marcos Kneip, as negociações com a empresa começaram há cerca de seis meses. A expectativa é que a operação do centro de distribuição já comece em junho.
A Hersheys vai fazer essa distribuição por meio de um operador logístico, que é quem tem a isenção de impostos para operar aqui no Estado. Eles vão ocupar uma área de 6,5 mil m², sendo 5 mil m² de área com temperatura controlada, informou Kneip.
O centro de distribuição vai atender a todo o Brasil  com produtos nacionais e importados  e funcionará em três turnos. O local tem capacidade para receber de 250 a 350 veículos de transporte por mês e capacidade para separar de 300 a 400 toneladas de produtos por dia, acrescentou o secretário.

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Isso mostra que não estamos parados. Estamos buscando empresas e atraindo investimentos. Esse é o nosso objetivo. Sem contar que a chegada de uma empresa com a tradição da Hersheys se torna um ótimo selo de qualidade para o Espírito Santo, disse Kneip.
O governador Renato Casagrande destacou a importância do anúncio para a economia capixaba. Ficamos felizes com essa presença mais forte da Hershey´s no Estado. Com o início das operações de distribuição, esperamos que a empresa encontre condições de ampliar ainda mais as suas operações no Espírito Santo. Em meio a toda essa crise que estamos vivendo, a vinda da empresa é algo muito importante e certamente teremos um relacionamento muito republicano. Ainda não temos certeza do que acontecerá no mundo após essa pandemia, mas o Estado tomou a decisão de manter nossas contas organizadas garantindo segurança às empresas e aos cidadãos que aqui vivem, frisou.

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De acordo com o diretor geral da Hershey´s no Brasil, Gerson Sacco, a localização geográfica e estabilidade do Espírito Santo estiveram entre os principais fatores que contribuíram para a opção da empresa pelo Estado.
Além da excelente localização, o que facilita a nossa operação logística, o Espírito Santo é um grande produtor de cacau, que é a nossa matéria-prima. Além disso, observamos uma relação muito saudável entre os órgãos do governo e o mercado empresarial, além de um atendimento muito ágil, muito diferente do que se encontra na administração pública de modo geral. Estamos muito satisfeitos com a receptividade, afirmou o executivo.
O gerente geral da Hershey Brasil e América Latina, Marcel Sacco, informou através da assessoria que as obras de adequação do espaço para receber a Hershey na Serra foram iniciadas em fevereiro de 2020 e confirmou as informações dadas pelo governo.

CONVITE PARA INSTALAÇÃO DE FÁBRICA DE CHOCOLATES

Segundo o secretário Marcos Kneip, durante as negociações com a Hersheys a empresa chegou a ser provocada para instalar uma fábrica de chocolates em terras capixabas. Temos áreas para a instalação, temos incentivos e uma grande produção de cacau. A provocação já foi feita, brincou o secretário  a empresa, no entanto, não chegou a dizer se avalia ou não a construção de tal empreendimento.
Segundo o secretário, outro ponto que pesou a favor do Espírito Santo para a decisão da Hersheys foi o baixo número de roubo de cargas. Em todo o ano passado só tivemos 11 casos registrados. Isso chamou a atenção deles  tanto que na hora eu tive que ligar para o Comando da PM e confirmar essa informação, disse Kneip. Somente a título de curiosidade, um levantamento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) apontou em 2019 foram mais de 7 mil casos de roubos de carga no Estado vizinho.

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