Congelamento de R$ 1 bilhão: secretário do ES garante investimentos

Secretário estadual de Governo, Tyago Hoffmann (PSB) garantiu investimentos Crédito: Ademir Ribeiro/Secom

Your browser does not support the audio element. Congelamento de 1 bilhão de reais secretário do ES garante investimentos

Hoffmann explicou que esse recurso faz parte da reserva de contingência do Estado, como se fosse uma poupança. Mas, vez ou outra, o governo libera o uso de parte do dinheiro para a realização de obras. Com a decisão desta segunda, ficam proibidas as liberações para preservar essa poupança.

A ideia, segundo o governador explicou na coletiva, é que o recurso fique reservado para ações e medidas de saúde pública para evitar o avanço do coronavírus, como a necessidade de ter que ampliar hospitais, contratar leitos ou mesmo comprar vacinas, caso alguma seja criada.

"Essa é uma reserva de superávit de anos anteriores. Quando há interesse de alguma secretaria ou do governador, esse recurso pode ser disponibilizado. Agora, ele não poderá ser usado para mais nada, então vamos preservar a nossa reserva de contingência", destacou Hoffmann.

O secretário explicou que os investimentos previstos para este ano no Orçamento não serão impactados, pois já possuem dotação orçamentária definida, seja do caixa do Estado, de financiamentos ou do recém-criado Fundo de Infraestrutura.

"Essa reserva não estava programada para ser usada com investimentos. É uma sobra. Então os investimentos programados continuam. Já as obras previstas que teriam como fonte a reserva ou caixa do governo nós faremos um remanejamento de fonte para ser o Fundo de Infraestrutura, mas elas continuam" Tyago Hoffmann - Secretário de Estado de Governo

Casagrande havia explicado que o Estado "pode ter que fazer algum investimento forte" e que, diante da iminente queda na arrecadação por conta da crise provocada pelo coronavírus, é preciso ter essa reserva "que nos permita tomar decisões emergenciais caso haja necessidade".

CORTE DE GASTOS

Outra medida anunciada por Casagrande foi o corte de 15% nas despesas do Estado com custeio e com pessoal. O governo já havia publicado dois decretos de redução dessas despesas, um em 2019 e outro no mês passado

Em 2019, cortou-se 10% das despesas com relação a média dos últimos três anos. Já neste ano, decretou-se a manutenção desses gastos em 2020 no mesmo patamar de 2019, apenas com a correção da inflação.

Agora, então, se aprofundam os cortes em mais 15% sobre essas despesas. O que vai ser feito efetivamente para cortas os gastos, no entanto, ainda será definido. Mas o secretário cita alguns exemplos.

CONTRATAÇÃO DE DTs