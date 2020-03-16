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Covid-19

Coronavírus: governo do ES congela R$ 1 bilhão e corta despesas

Segundo Renato Casagrande, recurso ficará reservado para caso o governo precise realizar grandes investimentos diante da pandemia

Publicado em 16 de Março de 2020 às 19:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 19:46
Governador do Espírito Santo Renato Casagrande Crédito: Hélio Filho/Secom
O governo do Espírito Santo anunciou, na noite desta segunda-feira (16), o congelamento de R$ 1 bilhão do orçamento do Estado por causa do novo coronavírus. Esse recurso ficará reservado para caso o governo precise realizar grandes investimentos diante da pandemia.
A informação foi dada pelo governador Renato Casagrande (PSB). Ele explicou que a verba refere-se a superávit (sobras de caixa) de anos anteriores que o Estado tem.
O recurso, que seria empregado em investimentos, como obras, só será usado agora se houver necessidade de implementação de medidas para combater o vírus, como a ampliação de hospitais e até uma possível compra de vacinas, caso seja criada.

CORTE DE GASTOS

Além do contingenciamento, o governo determinou um corte de 15% das despesas de custeio em toda a esfera estadual, prevendo uma queda na receita deste ano em função da crise provocada pelo coronavírus.

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