Coronavírus: governo do ES congela R$ 1 bilhão e corta despesas

O governo do Espírito Santo anunciou, na noite desta segunda-feira (16), o congelamento de R$ 1 bilhão do orçamento do Estado por causa do novo coronavírus. Esse recurso ficará reservado para caso o governo precise realizar grandes investimentos diante da pandemia.
A informação foi dada pelo governador Renato Casagrande (PSB). Ele explicou que a verba refere-se a superávit (sobras de caixa) de anos anteriores que o Estado tem.
O recurso, que seria empregado em investimentos, como obras, só será usado agora se houver necessidade de implementação de medidas para combater o vírus, como a ampliação de hospitais e até uma possível compra de vacinas, caso seja criada.
CORTE DE GASTOS
Além do contingenciamento, o governo determinou um corte de 15% das despesas de custeio em toda a esfera estadual, prevendo uma queda na receita deste ano em função da crise provocada pelo coronavírus.