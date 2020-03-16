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Covid-19

Coronavírus no ES: um dos novos casos é de pessoa que estava em cruzeiro

Ao todo, já são oito casos confirmados do Covid-19 no Espírito Santo

Publicado em 16 de Março de 2020 às 19:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 19:41
Data: 15/03/2020 - Coronavírus Freepik - Laboratório faz testes para infecção de coronavírus Crédito: Freepik
Um dos quatro novos casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo nesta segunda-feira (16) é de uma pessoa que estava em um cruzeiro marítimo. A informação foi confirmada em coletiva de imprensa pelo governador Renato Casagrande, que também determinou a suspensão das aulas e antecipação das férias de escolas em todo o Estado. Ao todo, são oito casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo.
Questionado de onde veio o cruzeiro e se teria mais informações, o governador não passou mais detalhes.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa

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