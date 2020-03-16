Coronavírus no ES: um dos novos casos é de pessoa que estava em cruzeiro

Um dos quatro novos casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo nesta segunda-feira (16) é de uma pessoa que estava em um cruzeiro marítimo. A informação foi confirmada em coletiva de imprensa pelo governador Renato Casagrande, que também determinou a suspensão das aulas e antecipação das férias de escolas em todo o Estado. Ao todo, são oito casos confirmados de coronavírus no Espírito Santo.
Questionado de onde veio o cruzeiro e se teria mais informações, o governador não passou mais detalhes.