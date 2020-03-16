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Covid-19

Por coronavírus, Governo do ES suspende aulas e antecipa férias

A suspensão tem como objetivo ajudar no combate à transmissão do novo coronavírus

Publicado em 16 de Março de 2020 às 17:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 17:45
Governador do Espírito Santo Renato Casagrande Crédito: Hélio Filho/Secom
As aulas nas escolas estaduais do Espírito Santo estão suspensas a partir desta terça-feira (17). A medida foi anunciada pelo governador Renato Casagrande (PSB), em uma transmissão ao vivo feita pelas redes sociais, no final da tarde desta segunda-feira (16). A suspensão tem como objetivo ajudar no combate à transmissão do novo coronavírus.
Casagrande explicou que a medida já vale para esta terça-feira (17), mas disse que esta semana as aulas serão suspensas, e que a partir de segunda-feira (23) é que as férias serão antecipadas. "Nesta semana, terça, quarta, quinta e sexta as aulas estão suspensas. Nossa orientação para diretores de escolas públicas e privadas é que, mesmo assim, estejam nas escolas acolhendo jovens alunos alguns dias para as famílias conseguirem se adaptar", disse.
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"Queremos diminuir a circulação das pessoas. O vírus se propaga com muita velocidade, e a nossa decisão é para diminuir a circulação"
Renato Casagrande - Governador do Estado
O governador frisou que, a partir da semana que vem, os professores não estarão em sala de aula e que devem ficar sem muito contato. A antecipação das férias acontece a partir de segunda-feira (23) e vai até o dia 4 de abril, com 15 dias ao todo. Nesse tempo, Casagrande diz que algumas escolas-polo ficarão abertas para que sejam servidas refeições para quem precisa. "Muitas pessoas têm na escola o único local para alimentação", argumentou.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VAI DEFINIR ESCOLAS-POLO

Casagrande disse que as escolas-polo serão definidas pela Secretaria de Educação (Sedu), e que não haverá prejuízo no conteúdo curricular. "As escolas depois irão recuperar esse tempo em que estamos suspendendo as aulas e antecipando as férias", disse o governador.
"Higienização das mãos, não cumprimentar, evitar aglomeração e ficar o máximo em ambiente mais reservado, em casa, sem muito contato com as pessoas. Essas são as decisões que estamos tomando na data de hoje. Queremos contenção do número de pessoas que vão se contagiar com o vírus"
Renato Casagrande - Governador do Estado
Por fim, Casagrande pontuou que a suspensão e adiantamento das férias vale para todo o Estado. Ele pediu, ainda, que as pessoas que estejam com qualquer virose ou sintomas de gripe, que fiquem isoladas e recolhidas. "Se não tiver grave, que fique em casa", finalizou.

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