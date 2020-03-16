Coronavírus: Ministério da Saúde abre seleção para 5,3 mil médicos

Os selecionados serão distribuídos entre locais com maior facilidade de circulação da doença. Serão pelo menos 1.864 municípios Crédito: Freepik

O Ministério da Saúde abre 5.318 vagas de médicos temporários para o programa Mais Médicos. A medida faz parte do Plano de Contingência Nacional para Infecção Humana pelo novo Coronavírus . As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (16) e vão até as 18h desta terça-feira (17).

Os selecionados serão distribuídos entre locais com maior facilidade de circulação da doença. Serão pelo menos 1.864 municípios e 19 distritos sanitários especiais indígenas. As capitais dos estados e centros urbanos com grande concentração de pessoas também fazem parte do programa.

Para participar da seleção, o interessado de ter diploma de graduação em Medicina e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). Os concorrentes não podem estar participando de programa de residência médica ou prestando serviço militar obrigatório.

O tempo de contratação será de um ano com uma carga de trabalho de 40 horas semanais. Os participantes terão direito a uma bolsa no valor de R$ 12.386,50.

As inscrições deverão ser feitas no site do Programa Mais Médicos . O candidato deverá preencher um formulário eletrônico e prestar declarações que ficarão registradas no termo de aceite do processo seletivo.

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