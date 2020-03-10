Veja as vagas abertas na área da saúde com salários até R$ 9,7 mil

Profissionais da saúde tem chances de contratação. Crédito: Divulgação

Os selecionados irão trabalhar em regime de 24 a 30 horas semanais, ganhando salários entre R$ 1.250 a R$ 4.080, mais tíquete-alimentação.

Para quem tem interesse em mudar de estado, a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (FIDI), gestora de serviços de diagnóstico por imagem da rede pública, busca médicos radiologistas e ultrassonografistas para atuar em unidades da rede pública de São Paulo. As oportunidades são para contratação imediata.

Também há vagas abertas para cargos de nível médio. As chances são para auxiliar de compras e balconista na rede de farmácias Santa Lúcia Drogarias. As contratações são para os municípios de Serra e Vila Velha.

Entre os hospitais, há oportunidades abertas no Hospital Evangélico de Vila Velha e no Hospital Jayme Santos Neves. São chances para estágio, empregos fixos e temporários em áreas da saúde, limpeza e administração das unidades.

CONFIRA TODAS AS VAGAS E COMO SE INSCREVER

HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA

Inscrições no site

Auxiliar administrativo - Farmacia satelite (2)

Estagiário de enfermagem (1)

Auxiliar de serviços de apoio - Pessoas com deficiência (2)

Coordenador de captação de recursos (1)

Técnico de enfermagem (1)

Copeira (1)

Auxiliar administrativo - Farmácia (1)

Auxiliar de serviços gerais (1)

Técnico de enfermagem - Nefrologia (2)

Enfermeiro - Unidade de internação (1)

HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES

Inscrições no site

Copeira (1)

Assistente administrativo - Contabilidade (1)

Auxiliar administrativo - Farmácia (4)

Assistente administrativo - Higienização e limpeza (1)

Auxiliar administrativo - Recepção (2)

Analista de sistemas (1)

Auxiliar de serviços de apoio (3)

Assistente social (1)

Técnico de enfermagem (12)

Auxiliar de serviços gerais (3)

Enfermeiro (6)

Técnico de segurança do trabalho (1)

PREFEITURA DA SERRA

As inscrições são feitas pela internet e terminam no dia 16 de março

Cardiologista

Clínico geral

Clínico geral - Ginecologia

Clínico geral - Pediatria

Clínico geral - Saúde mental

Médico da Estratégia de Saúde da Família (ESF)

Ginecologista obstetra

Pediatra

Psiquiatra

SANTA LÚCIA DROGARIAS

Inscrições: Através do e-mail [email protected]

Auxiliar de compras (1)

Balconista de farmácia (2)

FIDI

Inscrições: Através do e-mail [email protected]

Médicos radiologistas

Médicos ultrassonografistas