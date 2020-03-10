Veja as vagas abertas na área da saúde com salários até R$ 9,7 mil

Médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, assistentes sociais e outros profissionais da área da saúde que estão à procura de emprego podem aproveitar as oportunidades abertas esta semana. As vagas são em hospitais municipais, particulares e outras empresas privadas.
O Consórcio Público de Saúde da Região Polinorte (CIM - Polinorte) abre a seleção para contratar 72 profissionais para a Unidade de Pronto Atendimento Infantil de Linhares, no norte do Espírito Santo. As chances são destinadas aos cargos temporários de almoxarife, assistente social, enfermeiro, farmacêutico, recepcionista, entre outros.
Os selecionados irão trabalhar em regime de 24 a 30 horas semanais, ganhando salários entre R$ 1.250 a R$ 4.080, mais tíquete-alimentação.
No âmbito público, a Prefeitura da Serra lança dois novos processos seletivos para contratação de médicos. Os 12 selecionados terão remuneração de até R$ 9,7 mil, e atuarão como plantonistas e/ou diaristas. As inscrições são feitas pela internet e terminam no dia 16 de março.
Para quem tem interesse em mudar de estado, a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem (FIDI), gestora de serviços de diagnóstico por imagem da rede pública, busca médicos radiologistas e ultrassonografistas para atuar em unidades da rede pública de São Paulo. As oportunidades são para contratação imediata.
Também há vagas abertas para cargos de nível médio. As chances são para auxiliar de compras e balconista na rede de farmácias Santa Lúcia Drogarias. As contratações são para os municípios de Serra e Vila Velha.
Entre os hospitais, há oportunidades abertas no Hospital Evangélico de Vila Velha e no Hospital Jayme Santos Neves. São chances para estágio, empregos fixos e temporários em áreas da saúde, limpeza e administração das unidades.
CONFIRA TODAS AS VAGAS E COMO SE INSCREVER
HOSPITAL EVANGÉLICO DE VILA VELHA
Inscrições no site
Inscrições no site
- Auxiliar administrativo - Farmacia satelite (2)
- Estagiário de enfermagem (1)
- Auxiliar de serviços de apoio - Pessoas com deficiência (2)
- Coordenador de captação de recursos (1)
- Técnico de enfermagem (1)
- Copeira (1)
- Auxiliar administrativo - Farmácia (1)
- Auxiliar de serviços gerais (1)
- Técnico de enfermagem - Nefrologia (2)
- Enfermeiro - Unidade de internação (1)
HOSPITAL JAYME SANTOS NEVES
Inscrições no site
Inscrições no site
- Copeira (1)
- Assistente administrativo - Contabilidade (1)
- Auxiliar administrativo - Farmácia (4)
- Assistente administrativo - Higienização e limpeza (1)
- Auxiliar administrativo - Recepção (2)
- Analista de sistemas (1)
- Auxiliar de serviços de apoio (3)
- Assistente social (1)
- Técnico de enfermagem (12)
- Auxiliar de serviços gerais (3)
- Enfermeiro (6)
- Técnico de segurança do trabalho (1)
PREFEITURA DA SERRA
As inscrições são feitas pela internet e terminam no dia 16 de março
As inscrições são feitas pela internet e terminam no dia 16 de março
- Cardiologista
- Clínico geral
- Clínico geral - Ginecologia
- Clínico geral - Pediatria
- Clínico geral - Saúde mental
- Médico da Estratégia de Saúde da Família (ESF)
- Ginecologista obstetra
- Pediatra
- Psiquiatra
SANTA LÚCIA DROGARIAS
Inscrições: Através do e-mail [email protected]
Inscrições: Através do e-mail [email protected]
- Auxiliar de compras (1)
- Balconista de farmácia (2)
FIDI
Inscrições: Através do e-mail [email protected]
Inscrições: Através do e-mail [email protected]
- Médicos radiologistas
- Médicos ultrassonografistas
CONSÓRCIO POLINORTE
Inscrições: Presencialmente até esta quarta-feira (11), das 8h às 16h, nas unidades de Linhares e Ibiraçu
Inscrições: Presencialmente até esta quarta-feira (11), das 8h às 16h, nas unidades de Linhares e Ibiraçu
- Almoxarife (1)
- Assistente Administrativo (2)
- Assistente de Patrimônio (1)
- Assistente Social (3)
- Auxiliar de Farmácia (1)
- Auxiliar de Saúde Bucal (3)
- Enfermeiro Diarista (1); Enfermeiro Plantonista (12)
- Farmacêutico Diarista (1)
- Farmacêutico Plantonista (4)
- Faturista (1)
- Motorista de Ambulância (4)
- Odontólogo (3)
- Recepcionista (8)
- Técnico de Enfermagem Diarista (1)
- Técnico de Enfermagem Plantonista (18)
- Técnico de Tecnologia da Informação - TI (1)
- Técnico em Radiologia (7)