Grandes lojas varejistas do país abrem vagas de emprego no ES

Varejista está com oportunidades abertas no ES. Crédito: Renner

Nesta terça-feira (10), diversas empresas do comércio varejista abrem oportunidades de emprego em municípios do Espírito Santo. Os cargos oferecidos são para as áreas de venda, atendimento de clientes, gestão, entre outros. Além do salário, algumas dessas lojas oferecem benefícios como vale-alimentação, auxílio médico, e participação nos lucros.

Serra. A varejista de moda Riachuelo oferece pelo menos 185 vagas de emprego abertas para diversos cargos. As chances estão em diversos estados, entre eles o Espírito Santo, nos municípios de Vila Velha

As chances são para os cargos de assistente de atendimento e líder de atendimento, e exigem que os candidatos tenham ensino médio completo e disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados.

A loja oferece assistência médica, assistência odontológica, auxílio-farmácia, participação nos lucros, seguro de vida, vale-alimentação e vale-transporte. As inscrições estão abertas na página da empresa

As vagas são para assistente de loja, líder de produtos financeiros, assistente de vendas e assistente de produtos financeiros.

As contratações para funcionários que atuarão nestes pontos já estão em andamento. Para participar, basta acessar o site de carreiras da loja e se inscrever no cargo de interesse.

CONFIRA ONDE ESTÃO AS VAGAS E COMO SE INSCREVER

RIACHUELO

Inscrições no site



Assistente de Atendimento - Vila Velha

Líder de Atendimento - Serra

RENNER

Inscrições no site



Assistente de loja - Linhares

Líder de produtos financeiros - Cachoeiro

Assistente de loja - Serra

Assistente de loja (PCD)- Vila Velha

Assistente de vendas - Vila Velha

Assistente de vendas (PCD) - Vila Velha

Assistente de loja - Vila Velha

Assistente de loja (PCD) - Vila Velha

Assistente de produtos financeiros - Vitória

Assistente de loja - Cariacica

MAGAZINE LUIZA

Inscrições no site

