Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Grandes lojas varejistas do país abrem vagas de emprego no ES
Oportunidades

Grandes lojas varejistas do país abrem vagas de emprego no ES

As oportunidades estão abertas em municípios da Grande Vitória e do norte do ES. Inscrições estão abertas nos sites das lojas

Publicado em 10 de Março de 2020 às 16:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 16:50
Varejista está com oportunidades abertas no ES. Crédito: Renner
Nesta terça-feira (10), diversas empresas do comércio varejista abrem oportunidades de emprego em municípios do Espírito Santo. Os cargos oferecidos são para as áreas de venda, atendimento de clientes, gestão, entre outros. Além do salário, algumas dessas lojas oferecem benefícios como vale-alimentação, auxílio médico, e participação nos lucros.
A varejista de moda Riachuelo oferece pelo menos 185 vagas de emprego abertas para diversos cargos. As chances estão em diversos estados, entre eles o Espírito Santo, nos municípios de Vila Velha e Serra.
As chances são para os cargos de assistente de atendimento e líder de atendimento, e exigem que os candidatos tenham ensino médio completo e disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados.
A loja oferece assistência médica, assistência odontológica, auxílio-farmácia, participação nos lucros, seguro de vida, vale-alimentação e vale-transporte. As inscrições estão abertas na página da empresa.
Também na área da moda, a Lojas Renner oferta oportunidades em VitóriaVila VelhaSerraCariacicaLinhares e Cachoeiro de Itapemirim. A empresa abre também chances para pessoas com deficiência.
As vagas são para assistente de loja, líder de produtos financeiros, assistente de vendas e assistente de produtos financeiros. 

Veja Também

1150 vagas: Prefeitura da Serra prorroga inscrições para concurso

34 concursos públicos abertos com salários de até R$ 33,6 mil

Outra organização com cargos abertos no estado é a Magazine Luiza. A varejista pretende abrir quatro pontos de comércio na Grande Vitória no formato de quiosques para venda de produtos eletrônicos dentro de unidades das Lojas Marisa nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
As contratações para funcionários que atuarão nestes pontos já estão em andamento. Para participar, basta acessar o site de carreiras da loja e se inscrever no cargo de interesse.

CONFIRA ONDE ESTÃO AS VAGAS E COMO SE INSCREVER 

RIACHUELO
Inscrições no site
  • Assistente de Atendimento - Vila Velha
  • Líder de Atendimento - Serra
RENNER
Inscrições no site
  • Assistente de loja - Linhares
  • Líder de produtos financeiros - Cachoeiro
  • Assistente de loja - Serra
  • Assistente de loja (PCD)- Vila Velha
  • Assistente de vendas - Vila Velha
  • Assistente de vendas (PCD) - Vila Velha
  • Assistente de loja -  Vila Velha
  • Assistente de loja (PCD) - Vila Velha
  • Assistente de produtos financeiros - Vitória
  • Assistente de loja - Cariacica

Veja Também

Saiba como se inscrever para trabalhar no Censo 2020 do IBGE

270 vagas de emprego e estágio na área de tecnologia

MAGAZINE LUIZA
Inscrições no site
  • Cargo: Vendedor Externo
  • Municípios: Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica
>Leia mais sobre Concursos & Empregos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Rio Branco-ES x Rio Branco VN, pela Copa Espírito Santo 2026
Rio Branco vence xará de Venda Nova na estreia da Copa Espírito Santo
O prefeito Tiago Rocha nomeou Alice Oliveira Cipriano para a Secretaria de Governo e Comunicação um dia após exonerar o marido dela, investigado por violência psicológica contra uma procuradora do município.
Prefeito nomeia mulher de secretário exonerado por violência psicológica no ES
Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados