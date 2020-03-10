Grandes lojas varejistas do país abrem vagas de emprego no ES

Nesta terça-feira (10), diversas empresas do comércio varejista abrem oportunidades de emprego em municípios do Espírito Santo. Os cargos oferecidos são para as áreas de venda, atendimento de clientes, gestão, entre outros. Além do salário, algumas dessas lojas oferecem benefícios como vale-alimentação, auxílio médico, e participação nos lucros.
A varejista de moda Riachuelo oferece pelo menos 185 vagas de emprego abertas para diversos cargos. As chances estão em diversos estados, entre eles o Espírito Santo, nos municípios de Vila Velha e Serra.
As chances são para os cargos de assistente de atendimento e líder de atendimento, e exigem que os candidatos tenham ensino médio completo e disponibilidade de horário, inclusive aos finais de semana e feriados.
A loja oferece assistência médica, assistência odontológica, auxílio-farmácia, participação nos lucros, seguro de vida, vale-alimentação e vale-transporte. As inscrições estão abertas na página da empresa.
Também na área da moda, a Lojas Renner oferta oportunidades em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. A empresa abre também chances para pessoas com deficiência.
As vagas são para assistente de loja, líder de produtos financeiros, assistente de vendas e assistente de produtos financeiros.
Outra organização com cargos abertos no estado é a Magazine Luiza. A varejista pretende abrir quatro pontos de comércio na Grande Vitória no formato de quiosques para venda de produtos eletrônicos dentro de unidades das Lojas Marisa nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica.
As contratações para funcionários que atuarão nestes pontos já estão em andamento. Para participar, basta acessar o site de carreiras da loja e se inscrever no cargo de interesse.
CONFIRA ONDE ESTÃO AS VAGAS E COMO SE INSCREVER
RIACHUELO
Inscrições no site
Inscrições no site
- Assistente de Atendimento - Vila Velha
- Líder de Atendimento - Serra
RENNER
Inscrições no site
Inscrições no site
- Assistente de loja - Linhares
- Líder de produtos financeiros - Cachoeiro
- Assistente de loja - Serra
- Assistente de loja (PCD)- Vila Velha
- Assistente de vendas - Vila Velha
- Assistente de vendas (PCD) - Vila Velha
- Assistente de loja - Vila Velha
- Assistente de loja (PCD) - Vila Velha
- Assistente de produtos financeiros - Vitória
- Assistente de loja - Cariacica
MAGAZINE LUIZA
Inscrições no site
Inscrições no site
- Cargo: Vendedor Externo
- Municípios: Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica