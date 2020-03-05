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Oportunidades

270 vagas de emprego e estágio na área de tecnologia

As vagas são para profissionais de nível médio ao superior, com e sem experiência; As inscrições ficam abertas no site da Alterdata até que as vagas sejam preenchidas

Publicado em 05 de Março de 2020 às 18:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 18:54
Vagas para programador, operador, estagiário de programação, entre outros cargos. Crédito: Freepik
A Alterdata, empresa especializada em desenvolvimento de software, oferece 270 oportunidades de emprego em diversos cargos em diversos Estados, entre eles o Espírito Santo. A contratação é para início imediato, e as inscrições permanecem abertas até que as vagas sejam preenchidas.
Há vagas nas carreiras de consultor comercial, auxiliares, gerente de filial, especialistas, programadores, técnicos de suporte, entre outras. Os candidatos ao posto de gerente devem ter experiência em gestão de pessoas e liderança, além de conhecimentos em vendas externas e técnicas de negociação.
Já para os cargos de técnico de suporte exige conhecimento avançado em informática, instalação e implantação de software. Os programadores devem ter curso superior completo ou estar cursando na área de análise de desenvolvimento ou correlatos, além de ser imprescindível o conhecimento nas rotinas da profissão.
Para a carreira de consultor comercial é necessário ser graduado em administração de empresas, marketing, análise de sistemas, ciências contábeis ou informática, mais experiência em vendas de softwares. A Alterdata ainda seleciona especialistas em diversas áreas, com exigência variada de acordo com o cargo e o campo de atuação.
Os interessados devem cadastrar currículo no site da empresa ou enviá-lo para [email protected]. Segundo a organização, os selecionados receberão salários e benefícios compatíveis com o mercado. Já a jornada de trabalho será em horário comercial.

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Além das oportunidades no Estado, as chances também estão distribuídas em unidades da companhia em São Paulo, Amazonas, Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, Paraná, Maranhão, Pernambuco e Bahia, além do Distrito Federal.
A seleção consistirá em análise e triagem curricular, em que candidatos com o perfil desejado serão convocados para as etapas presenciais com testes específicos e entrevista com profissionais de recursos humanos e/ou gestores responsáveis pelo setor com vaga ofertada.

CONFIRA OS TODOS OS CARGOS

Vagas: 270
  • Estagiário administrativo
  • Consultor comercial
  • Desenvolvedor 
  • Estagiário de programação
  • Scrum master 
  • Técnico de qualidade 
  • Gerente de filial 
  • Auxiliar administrativo
  • Recepcionista 
  • Analista de recursos humanos
  • Técnico de suporte
  • Auxiliar administrativo - Pcd 
  • Auxiliar de serviços gerais - Pcd
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