Setores com vagas de emprego 'sobrando' no ES

Cargo de operador de maquina: faltam profissionais qualificados. Crédito: Freepik

Para conseguir selecionar um candidato que se encaixe nos requisitos de uma vaga de operador de máquina, a diretora-geral da empresa de recrutamento Psicoespaço, Maria Teresa Cardoso, precisou recorrer às redes sociais e ao rádio para ajudar na divulgação.

O setor industrial, um dos que mais aquecem a economia, é também um dos que mais tem dificuldade em contratar. Segundo a diretora, o principal obstáculo é a falta de capacitação dos profissionais.

"As pessoas não têm técnica, não têm capacitação. O setor exige cursos específicos para operar alguns equipamentos. É preciso ficar sempre atento às demandas do mercado, pesquisar as tendências, e se atualizar, para não ficar para trás" Maria Teresa Cardoso - Diretora da Psicoespaço

Nas áreas de tecnologia e telecomunicação também falta mão de obra. Diretora da Center Rh, Eliana Machado pontua que o setor cresce rápido e ainda não há cursos o suficiente no Estado para capacitar os profissionais.

Para Eliana, a formação na área é essencial, mas não basta. Hoje as empresas procuram por profissionais com perfil de liderança. Existe esse estigma de que profissionais de TI são tímidos e reclusos, mas para conquistar o mercado é preciso mudar isso e se desenvolver como líder.

As recrutadoras ainda destacam outro fator que dificulta a contratação: a falta de domínio do Inglês. De acordo com as diretoras, cargos de gestão e controladoria exigem esse conhecimento. O inglês não é mais segundo idioma, ele já faz parte da nossa vida. Mas muitas pessoas ainda não se preocupam com isso. pontua Maria Teresa.

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