Construtora oferece mais de 30 oportunidades de emprego no ES

MRV abre oportunidades para corretores autônomos. Crédito: Freepik

A construtora MRV Engenharia abre novas oportunidades no quadro de funcionários no Espírito Santo. A empresa está com vagas abertas para profissionais da Grande Vitória nas áreas de Recursos Humanos e vendas. Além do salário, os selecionados terão assistência médica e odontológica, participação nos lucros, seguro de vida e vale-alimentação.

As chances são para cargos fixos, na função de analista de recursos humanos e gerente de loja. Para a vaga de Recursos Humanos é preciso ter formação superior completa em administração, psicologia ou cursos afins, ter vivência anterior como business partner/generalista e conhecimento do pacote office. Ainda é desejável especialização em gestão de pessoas.

Já para a vaga na gerência da loja, o candidato precisa ter formação superior completa, conhecimentos em Excel, Word e Power Point e experiência como líder de equipes comerciais. Os interessados devem enviar o currículo para [email protected]

A construtora também está credenciando corretores autônomos com ensino médio completo e que tenham experiência nas áreas de vendas ou atendimento ao cliente. Entre as vantagens oferecidas pela construtora estão: comissão, premiações, campanhas de incentivo diferenciadas, treinamento, desenvolvimento profissional e incentivo para registro na categoria de corretores de imóveis.

Cerca de 30 profissionais serão credenciados e passarão por um curso de qualificação. Os interessados podem enviar currículo para o WhatsApp (27) 98190 0088. A MRV pretende lançar mais cinco empreendimentos, que somam outras 1.000 unidades no estado.

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