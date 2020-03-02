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Vagas abertas

Construtora oferece mais de 30 oportunidades de emprego no ES

As chances são para a área de Recursos Humanos, gerente e corretores autônomos na MRV Engenharia; Inscrições podem ser feitas por e-mail ou telefone

Publicado em 02 de Março de 2020 às 17:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 17:21
MRV abre oportunidades para corretores autônomos. Crédito: Freepik
A construtora MRV Engenharia abre novas oportunidades no quadro de funcionários no Espírito Santo. A empresa está com vagas abertas para profissionais da Grande Vitória nas áreas de Recursos Humanos e vendas. Além do salário, os selecionados terão assistência médica e odontológica, participação nos lucros, seguro de vida e vale-alimentação.
As chances são para cargos fixos, na função de analista de recursos humanos e gerente de loja. Para a vaga de Recursos Humanos é preciso ter formação superior completa em administração, psicologia ou cursos afins, ter vivência anterior como business partner/generalista e conhecimento do pacote office. Ainda é desejável especialização em gestão de pessoas.
Já para a vaga na gerência da loja, o candidato precisa ter formação superior completa, conhecimentos em Excel, Word e Power Point e experiência como líder de equipes comerciais. Os interessados devem enviar o currículo para [email protected].
A construtora também está credenciando corretores autônomos com ensino médio completo e que tenham experiência nas áreas de vendas ou atendimento ao cliente. Entre as vantagens oferecidas pela construtora estão: comissão, premiações, campanhas de incentivo diferenciadas, treinamento, desenvolvimento profissional e incentivo para registro na categoria de corretores de imóveis.
Cerca de 30 profissionais serão credenciados e passarão por um curso de qualificação. Os interessados podem enviar currículo para o WhatsApp (27) 98190 0088. A MRV pretende lançar mais cinco empreendimentos, que somam outras 1.000 unidades no estado.

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CONFIRA OS REQUISITOS PARA CADA CARGO

Analista de recursos humanos
  • Requisitos: Formação superior em administração, psicologia ou cursos afins, ter vivência anterior como business partner/generalista e conhecimento do pacote office, e desejável especialização em gestão de pessoas
  • Inscrições: Enviar o currículo para [email protected]
Gerente de loja
  • Requisitos: Nível superior, conhecimentos em Excel, Word e Power Point e experiência como líder de equipes comerciais
  • Inscrições: Enviar o currículo para [email protected]
Corretores autônomos
  • Requisitos: Ensino médio completo e experiência nas áreas de vendas ou atendimento ao cliente
  • Inscrições: Enviar currículo para o WhatsApp (27) 98190 0088
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