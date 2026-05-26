Capixabas participam da ultramaratona mais tradicional do mundo, na Grécia

Os atletas capixabas André Cribari e Carlos Gusmão vão representar o Brasil e o Espírito Santo na Spartathlon, considerada uma das ultramaratonas mais tradicionais e desafiadoras do mundo. A prova será disputada no dia 26 de setembro, na Grécia, com percurso de 246 quilômetros entre Atenas e Esparta e limite máximo de 36 horas para conclusão.





Experiente em competições de longa distância, Carlos Gusmão chega para sua oitava participação na Spartathlon, consolidando-se como o brasileiro com maior número de conclusões da prova. Além de atleta e treinador de corrida, ele já disputou a Badwater, no deserto mais quente do planeta, e representou a Seleção Brasileira no Mundial de 24 Horas, realizado na Irlanda.





Já André Cribari fará sua estreia na tradicional ultramaratona grega. O capixaba vem se destacando no cenário nacional após conquistar o título da Ultramaratona 12 Horas de Macaé, com 126 quilômetros percorridos, além de deter o recorde capixaba em provas de 24 horas, com a marca de 211 quilômetros.





A Spartathlon reúne cerca de 400 atletas de 54 países e revive o trajeto histórico percorrido pelo mensageiro Pheidippides entre Atenas e Esparta para levar uma mensagem ao rei Leônidas.