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Mutirão oferece 272 vagas de emprego em Vitória nesta quarta (27)

Vagas serão ofertadas na Casa do Cidadão e contemplam áreas como comércio, saúde e serviços; também haverá apoio para elaboração de currículo e palestra de orientação profissional

Publicado em 26 de Maio de 2026 às 15:58

João Guimarães

João Guimarães

Publicado em 

26 mai 2026 às 15:58
O Espírito Santo, de um modo geral, terminou o ano passado com um saldo positivo de 6.812 postos de empregos
Mutirão vai reunir empresas com recrutadores para contratação imediata.
 Agência Brasil

Moradores de Vitória e região que estão em busca de uma colocação no mercado de trabalho terão uma nova chance nesta quarta-feira (27). Um mutirão de empregos, realizado em parceria com o Senac-ES, vai reunir empresas com recrutadores para contratação imediata na Casa do Cidadão, em Itararé, das 9h às 15h30.


Ao todo, serão ofertadas 272 vagas em diferentes áreas, como comércio, supermercado, farmácia, hospital, serviços, logística e atendimento ao público. As oportunidades são voltadas para profissionais de diferentes níveis de experiência e incluem vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs) e jovens em busca do primeiro emprego.


Além dos processos seletivos, o mutirão contará com palestra de orientação voltada ao mercado de trabalho e apoio na elaboração de currículos.


Segundo o secretário municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho, Luciano Forrechi, o evento já se consolidou como uma ferramenta importante para conectar quem procura empregos às empresas que precisam contratar. “A cada edição, percebemos o impacto positivo na geração de renda, na inclusão social e no fortalecimento da economia local”, destacou.


Além do mutirão, moradores de Vitória também podem consultar outras vagas disponíveis por meio do Trabalha Vix, plataforma online que reúne oportunidades atualizadas constantemente. No site, é possível filtrar as vagas por cidade e conferir os requisitos, atribuições e formas de candidatura.


Para participar do mutirão, os candidatos devem comparecer ao local indicado com documento oficial com foto, CPF, carteira de trabalho e currículo atualizado.


Confira as vagas ofertadas:  


Auto Imports

• Auxiliar de Estoque - 07 vagas


Brasanitas

• Encarregado de Serviços Gerais - 10 vagas

• Oficial de Manutenção - 05 vagas

• Mecânico de Refrigeração - 05 vagas

• Jardineiro - 05 vagas

• Eletricista - 05 vagas

• Auxiliar de Limpeza - 20 vagas


Carone

• Operador de Caixa - 10 vagas

• Repositor - 10 vagas

• Ajudante de Açougueiro - 06 vagas

• Ajudante de Carga e Descarga - 10 vagas

• Auxiliar de Confeitaria - 06 vagas

• Balconista - 10 vagas

• Embalador - 10 vagas

• Fiscal de Caixa - 05 vagas

• Açougueiro - 05 vagas

• Auxiliar de Cozinha - 05 vagas


Condonal (aceita PCD)

• Auxiliar de Limpeza - 20 vagas

• Artífice de Manutenção - 05 vagas


Monza (aceita PCD)

• Estágio Ensino Médio (Atendente de Padaria) - 10 vagas

• Auxiliar de Limpeza - 05 vagas

• Promotor de Vendas - 03 vagas

• Balconista - 30 vagas


Farmácia Santa Lúcia

• Operador de Vendas - 05 vagas

• Atendente de Farmácia (Balconista) - 13 vagas

• Operador de Caixa - 11 vagas


Tommasi

• Auxiliar de Banco de Sangue (Flebotomista) - 10 vagas


Vespor Automotive (aceita PCD)

• Estoquista - 10 vagas


Meridional

• Atendente Hospitalar - 07 vagas

• Auxiliar de Laboratório de Análises Clínicas - 03 vagas

• Faturista - 03 vagas

• Atendente de Telemarketing - 03 vagas

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