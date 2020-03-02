De garçom a vendedor: semana começa com 814 vagas de emprego no ES

Oportunidades abertas para garçom e outras funções. Crédito: Freepik

O mês de março começa com muitas oportunidades para quem está a procura de uma chance no mercado de trabalho. São pelo menos 814 vagas abertas nesta segunda-feira (2) nos Sines Estaduais e nas Agências do Trabalhador de cada município. Os cargos são para profissionais do nível fundamental ao superior, além de vagas para estagiários.

Os interessados em se candidatar devem procurar a unidade mais próxima de sua casa, sem esquecer de levar os documentos pessoais. O profissional que atender aos requisitos das empresas é encaminhado para entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema sem aviso prévio.

Na Grande Vitória, os candidatos contam com 513 oportunidades, sendo 244 vagas oferecidas somente no município de Cariacica , com chances também para pessoas com deficiência. As outras ofertas estão nos municípios de Vitória , com 48 vagas, Vila Velha , com 40, e Serra , com cerca de 181.

CONFIRA TODAS AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Ajudante de britador - PCD (1), analista de recursos humanos (1), arrematadeira(1), arte-finalista (2), atendente de bar (1), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar de armazenamento - PCD (1), auxiliar de cozinha (5), auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (2), caldeireiro de manutenção (1), consultor de vendas (2), costureira de máquina overloque (2), costureira de máquina overloque (3), costureira de máquina overloque (2), cozinheiro de hospital (3), encarregado de obras (1), mecânico de automóvel (1), mecânico de motor a diesel (1), oficial de manutenção (1), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (2), porteiro (2), soldador de solda à forte (1), técnico em nutrição (2), vendedor de serviços (1).



SINE DA SERRA

Vagas: Ajudante de obras (3), ajudante de carga e descarga de mercadorias (3), auxiliar de eletrotécnico (2), auxiliar de linha de produção (3), ajudante de motorista (3), auxiliar de orientação educacional - estágio (4), consultor de vendas (13), consultor de vendas (1), encarregado de obras (2), encarregado de padaria (1), eletricista de instalações industriais 2 funileiro montador (2), funileiro traçador - funileiro industrial (1), funileiro (5), isolador (5), garçom (1), gerente de contabilidade (1), gesseiro (1), instalador de insulfilm (1), instalador de som e acessórios de veículos (1), laminador (1), lavador de carros (1), mecânico de motor a diesel (1), montador de estruturas metálicas (5), monitor de sistemas (2), montador de forro mineral (2), motorista carreteiro (21), motorista carreteiro (4), motorista carreteiro (10), operador de balancim (1), operador de guindaste - TG (3), operador de guindaste - TB (2), operador de guindaste - TD (6), operador de guindaste - TE (1), operador de guilhotina corte de aços e metais (2), operador de multifios (1), operador de ponte rolante (1), peixeiro (1), pintor industrial líder (10), pintor de estruturas metálicas (10), pintor industrial 1/2 oficial (12), pintor de pistola (10), representante comercial autônomo (2), serralheiro (1), técnico analista de produção (1), telhador (5), técnico de edificações (1), técnico eletrônico (1), técnico em manutenção de equipamentos de informática - estágio (3), técnico mecânico em ar condicionado automotivo (2), operador industrial - PCD (3).



AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Ajudante de eletricista - PCD (1), auxiliar de limpeza - PCD (1), manicure (2), promotor de vendas (1), serralheiro (1), técnico em eletromecânica (2), supervisor de vendas comercial (1), auxiliar de armazenamento (1), analista de recursos humanos (1), auxiliar de manutenção predial - PCD (1), subgerente de restaurante (1), operador de balancim (1), técnico de produção (1), ajudante de britador - PCD (1), operador de sonda de percussão (10), sondador (10), tradutor - intérprete de libras (12).



AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Açougueiro, ajudante de cozinha, analista de sistemas, atendente de delivery, atendente de delivery, atendente, auxiliar de mecânico, auxiliar de serviços gerais (lanchonete e hamburgueria), auxiliar de serviços gerais (padaria), auxiliar de vendas, babá, balconista de açougueiro (supermercado), carpinteiro (construtora) chapeiro atendente, chapeiro (lanchonete e hamburgueria), costureira pilotista, estagiário comercial, estagiário de programação, estágio superior em comunicação, funileiro, garçom - primeiro emprego, garçom diurno, garçom noturno, garçom, isolador, mecânico alinhador, mecânico automotivo, mecânico de máquina pesada, mecânico veicular, mecânico, meio oficial de pintura, montador de andaimes líder, montador de móveis, montador de telhado, operador de caixa, operador de caixa, operador de corte e dobra de aço, operador de telemarketing ativo, pedreiro, pintor de pistola, pintor jatista, pintor líder, pizzaiolo, porteiro, promotor de vendas, técnico em instalações de vídeo monitoramento, técnico em segurança do trabalho, vendedor material de construção, vendedor (clínica odontológica), vendedor, vigilante

Vagas para PCD: Atendente de loja, auxiliar de escritório, auxiliar de produção, auxiliar de serviços ge



SINE ARACRUZ

Vagas: Analista/assistente fiscal (1), funileiro (5), montador de andaime líder (1), montador de telhado líder (5), pintor jatista (10), pintor de pistola (10).



SINE ANCHIETA

Vagas: Encarregado de montagem de andaimes (1), montador de andaimes líder (3), montador de andaimes (8), ajudante de montagem de andaimes (4), instrutor de auto-escola (2), estagiário de administração (1), auxiliar de escrituração fiscal (1), auxiliar de pessoal (1), vendedor de serviços (5).



SINE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Vagas: Acabador de granito e mármore (1), analista de redes de comunicação e dados (1), auxiliar de cozinha (1), assistente administrativo (1), coordenador de infraestrutura (1), coordenador de redes (1), garçom (1), médico veterinário (1), supervisor de patrimônio (1).



SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Vagas: Acabador de mármore e granitos (1), ajudante de cozinha (1), armador (2), ajudante de obras (20), ajudante de loja (1), carpinteiro 3 consultor de vendas (1), dedetizador (1), garçom (1), operador de caixa (1), operador de laminador (1), operador de vendas (2), pedreiro (3), serralheiro (1), servente de obras (2).



SINE CARIACICA

Vagas: Atendente de lojas (5), auxiliar contábil (1), auxiliar de expedição (11), auxiliar de marceneiro (1), caldeireiro (1), chefe de contabilidade (1), confeiteiro (1), estofador de móveis (1), instalador de acessórios de veículos (1), lavadeiro (1), mecânico de automóveis e caminhões (1), mecânico de lavadora 2 mecânico de refrigeração (1), operador de balanças rodoviárias (5), polidor de metais (1), projetista de móveis (1), técnico de manutenção eletrônica (6), tecnólogo em automação (1), trabalhador na fabricação de artefatos de cimento (3), vendedor porta a porta (1).



SINE COLATINA

Vagas: Auxiliar de mecânico de automóveis e caminhões (1), auxiliar de confeiteiro (1), auxiliar de estoque (1), auxiliar financeiro (1), açougueiro (2), atendente de padaria (2), auxiliar administrativo (1), auxiliar de expedição (3), auxiliar de expedição (1), auxiliar de saúde bucal (1), consultor de vendas (10), consultor de vendas (4), cozinheiro (a) para padaria (1), estilista (1), instalador e reparador de linhas telecomunicações (1), lavador de veículos (1), limpador a seco (1), mecânico para manutenção de máquinas industriais (1), mecânico para automóveis (1), mecânico de máquinas pesadas (1), montador de móveis (1), montador de vidros (3), padeiro (1), pedreiro (1), serralheiro (3), soldador para metalurgica (1), supervisor de vendas (1), técnico segurança do trabalho (1), vendedor de veículos (1), vendedor de mercadorias (1).



SINE LINHARES

Vagas: Ajudante de obras (6), apontador (1), auxiliar de produção (10), auxiliar de mecânico (1), auxiliar de manutenção (1), auxiliar de serviços gerais (3), banhista tosador (1), cabo de turma (2), costureira industrial (2), designer gráfico (2), ferramenteiro (1), fiscal de campo (2), gerente de frota (1), lanterneiro (1), mecânico de colhedora 2 mecânico diesel (1), motorista carreteiro (1), modelista (1), operador de máquina de lâmina (2), pedreiro (1), resgatista (2), soldador industrial (1), supervisor de oficina mecânica (1), supervisor de pátio (1), sushiman (1), trabalhador rural (4), tratorista (2), vendedor interno (1).



SINE DE NOVA VENÉCIA

Vagas: Auxiliar de serviços gerais - PCD (2), costureira (1), técnica em estética (1), mecânico a diesel e gasolina (2), pizzaiolo (1), atendente (2), auxiliar de elétrica automotivo (1), gerente (1), vendedor interno (4), auxiliar técnico de projetos I (1), vendedor externo (4), vendedor interno (1), padeiro (1), empacotador (1), balconista de frios (2), operador de caixa (1).

