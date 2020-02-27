Veja como se inscrever para uma das vagas da ArcelorMittal Tubarão

Vista aérea da planta siderúrgica da ArcelorMittal Tubarão, na Serra Crédito: ArcelorMittal Tubarão/Divulgação

ArcelorMittal Tubarão vai abrir 920 vagas de emprego para a contratação de profissionais temporários. Os selecionados vão atuar em obras ambientais para redução da poluição e implantação da usina de dessalinização da água do mar.

A maior oferta será na construção da bateria de coque, com 700 vagas temporárias. Dentre as especialidades necessárias, serão contratados mecânicos, eletricistas, soldadores, caldeireiros e pedreiros refrataristas. As obras serão de responsabilidade das empresas ThyssenKrupp e RIP, que farão as contratações. A siderúrgica destaca que a prioridade é contratar profissionais que morem no município da Serra.

De acordo com informações da companhia, as oportunidades serão disponibilizadas por meio do Sine da Serra. No entanto, as vagas ainda não estão disponíveis e serão abertas de acordo com a necessidade da companhia. A previsão é de que as contratações ocorram nos próximos meses.

A melhoria ambiental terá um investimento na ordem de R$ 1,14 bilhão, com projetos de curto, médio e longo prazos. O aporte está entre as ações definidas no Termo de Compromisso Ambiental (TCA), assinado com o poder público em 2018.

Dentre os projetos que estão sendo desenvolvidos, de acordo com a ArcelorMittal, estão a instalação de wind fences, despoeiramento do Alto-Forno 1, Sinterização e Aciaria, além do investimento proativo em uma nova bateria na Coqueria, que reduzirá as emissões na Chaminé 2 em 50%, e de uma unidade de dessalinização de água do mar.

A companhia informou que as obras do projeto de dessalinização da água do mar vão gerar 220 postos de trabalho, sendo 160 de mão de obra direta (obra civil e montagem). Já a operação e a manutenção serão feitas por oito empregados próprios.

Para esta etapa, a demanda será por profissionais das áreas de obra civil e eletromecânica. As contratações serão feitas pela Fluence, empresa que venceu a concorrência para fornecimento e montagem da planta, sendo que a preferência será por fornecedores locais tanto nos serviços de execução das obras de construção da planta de dessalinização quanto nos de interligação desta aos sistemas da ArcelorMittal Tubarão.

A empresa também visa potencializar as oportunidades para as empresas locais, por meio da Ases e Findes. A previsão é de que as obras comecem em abril.

Recentemente, a ArcelorMittal Tubarão implementou as reformas do Alto-Forno 2 e do Revamp da Máquina de Lingotamento Contínuo 2. O investimento total foi na ordem de R$ 390 milhões, sendo R$ 133 milhões e R$ 256 milhões, respectivamente. Foram geradas 1.100 vagas temporários de emprego para cargos diversos. Não houve geração de empregos permanentes nos dois projetos, pois consistiam em reformas de equipamentos já existentes.

SAIBA MAIS

Bateria de Coque

Vagas: 700 chances temporárias.

700 chances temporárias. Cargos: Mecânicos, eletricistas, soldadores, caldeireiros e pedreiros refrataristas.

Mecânicos, eletricistas, soldadores, caldeireiros e pedreiros refrataristas. Onde se inscrever: No Sine da Serra, que fica em Portal de Jacaraípe. As vagas ainda não estão disponíveis e devem ser oferecidas nos próximos meses.