De motorista a cozinheiro: 642 vagas de emprego abertas no ES

Vagas para cargo de cozinheiro e outras oportunidades. Crédito: Freepik

A semana começa bem para quem está a procura de emprego. São pelo menos 642 vagas abertas nos Sines e nas Agências do trabalhador de todo o Estado a partir desta quinta-feira, dia 27 de fevereiro. As chances são para empregos fixos, temporários e estágios, e atendem profissionais de todos os níveis de escolaridade.

Os interessados em se candidatar podem procurar a unidade mais próxima de sua residência, sem esquecer de levar os documentos pessoais. É preciso ficar atento também, pois com a chegada do carnaval as agências podem não funcionar em alguns dias desta semana.

Na Grande Vitória, o município de Cariacica é o que mais se destaca pela quantidade de vagas, são 221 chances ofertadas pela Agência do Trabalhador do município e outras 51 pelo Sine municipal. Serra Vila Velha também oferecem centenas de oportunidades, sendo 179 e 44, respectivamente, para cada município. Já em Vitória , a semana começa com 32 vagas, desde manicure até sondador.

Nos municípios do interior do Espírito Santo, o Sine de São Mateus é o que mais oferece vagas, sendo 73 oportunidades entre empregos e estágios. As outras oportunidades estão nos municípios de Nova Venécia e Cachoeiro de Itapemirim.

CONFIRA TODAS AS VAGAS

SINE DE VILA VELHA

Vagas: Analista de recursos humanos (1), arrematadeira (1), arte-finalista (2), atendente de bar (1), auxiliar administrativo - estágio (1), auxiliar de cozinha (5), auxiliar de garçom (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica (2), auxiliar de pessoal - estágio (1), auxiliar mecânico de refrigeração (2), caldeireiro de manutenção (1), consultor de vendas (1), copeiro de eventos (1), costureira de máquina overloque (2), costureira de máquina overloque (2), cozinheiro de hospital (3), encarregado de obras (1), mecânico de automóvel (1), mecânico de motor a diesel (1), oficial de manutenção (1), oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (2), porteiro (2), soldador de solda à forte (1), técnico em nutrição (2), vendedor de serviços (1).

Vagas PCD: Ajudante de britador (1), auxiliar administrativo (1), auxiliar administrativo (1), promotor de vendas (1).



AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE VITÓRIA

Vagas: Manicure (2), promotor de vendas (1), serralheiro (1), supervisor de vendas comercial (1), auxiliar de armazenamento (1), analista de recursos humanos (1), auxiliar de manutenção predial (1), operador de balancim (1), atendente de cafeteria (1), técnico de produção (1), ajudante de britador - pdc (1), operador de sonda de percussão (10), sondador (10).

SINE DA SERRA

Vagas: Ajudante de motorista (1), analista de recursos humanos (1), auxiliar de eletrotécnico (2), auxiliar de mecânico diesel (1), auxiliar de orientação educacional - estágio (4), consultor de vendas (13), consultor de vendas (1), encarregado de padaria (1), funileiro montador (2), funileiro traçador (1), funileiro (5), isolador (5), gerente de contabilidade (1), gerente de logística (1), gesseiro (1), instalador de insulfilm (1), instalador de som e acessórios de veículos (1), lavador de carros (1), mecânico (1), monitor de sistemas (2), montador de forro mineral (2), motorista carreteiro (21), motorista carreteiro (4), motorista carreteiro (10), motorista carreteiro (10), montador de estruturas metálicas (5), operador de balancim (1), operador de guindaste (3), operador de guindaste (2), operador de guindaste (6), operador de guindaste (1), operador de guilhotina corte de aços e metais (2), operador de multifios (1), operador de ponte rolante (1), peixeiro (1), pintor industrial - líder (10), pintor de estruturas metálicas (10), pintor industrial (12), pintor de pistola (10), representante comercial autônomo (2), serralheiro (1), serralheiro (1), técnico analista de produção (1), telhador (5), técnico eletrônico (1), técnico em manutenção de equipamentos de informática - estágio (3), técnico mecânico em ar condicionado automotivo (2).

Vagas PCD: Auxiliar administrativo (20, operador industrial (3).



AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Vagas: Açougueiro, ajudante de cozinha, analista de processos, atendente, atendente de delivery, atendente de delivery, auxiliar administrativo, auxiliar de mecânico, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços gerais, babá, balconista de açougueiro, borracheiro, chapeiro, chapeiro atendente, costureira pilotista, estagiário de programação, estágio superior em comunicação, frentista, garçom, garçom - primeiro emprego, garçom diurno, garçom noturno, garçom, mecânico, mecânico alinhador, mecânico automotivo, mecânico de máquina pesada, mecânico veicular, montador de móveis, motorista entregador, operador de caixa, operador de caixa, operador de telemarketing ativo, pizzaiolo, porteiro, promotor de vendas, técnico em instalações de vídeo monitoramento, técnico em segurança do trabalho, vendedor, vendedor, vendedor material de construção, vigilante.

Vagas PCD: Atendente de loja, auxiliar de escritório, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de transporte, empacotador, repositor.



SINE DE CARIACICA

Ajudante de açougueiro (1), atendente de lojas (5), auxiliar de expedição (11), auxiliar de marceneiro (1), confeiteiro (1), estofador de móveis (1), instalador de acessórios de veículos (1), lavadeiro (1), mecânico de automóveis e caminhões (1), mecânico de lavadora (2), mecânico de refrigeração (1), motorista carreteiro (6), operador de balanças rodoviárias (5), projetista de móveis (1), técnico de manutenção eletrônica (6), tecnólogo em automação (1), torneiro mecânico (1), trabalhador na fabricação de artefatos de cimento (1), vendedor porta a porta (1).

SINE DE NOVA VENÉCIA

Auxiliar de serviços gerais - PDC (2), costureira (1), técnica em estética (1), mecânico a diesel (ônibus) e gasolina (2), pizzaiolo (1), atendente (2), auxiliar de elétrica automotivo (1), gerente (1), vendedor interno (4), auxiliar técnico de projetos (1), vendedor externo (4), vendedor interno (1), padeiro (1), empacotador (1), balconista de frios (2), operador de caixa (1).

SINE DE SÃO MATEUS

Ajudante de obras (5), alinhador de pneus (1), atendente barista (1), atendente de loja (1), auxiliar de eletricista de automóveis (1), auxiliar de serviços gerais (1), auxiliar de produção - PCD (1), babá (1), costureira (1), chapeiro de carnes (1), eletricista de automóveis (3), eletricista de automóveis (1), lanterneiro (10), mecânico de automóveis (1), mecânico de motores a diesel (2), mecânico de motores à diesel e gasolina (2), nutricionista (1), nutricionista (1), pedreiro (4), pintor de automóveis (1), recepcionista atendente (1), soldador (5), técnico em eletrotécnica 3 torneiro mecânico (1), vendedor externo (20), vendedor interno (1).

SINE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM