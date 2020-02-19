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Inscrições continuam

Concurso da Serra já tem mais de 20 candidatos por vaga

Já são mais de 27 mil pessoas inscritas no concurso da Prefeitura da Serra. As inscrições para as mais de 1.150 vagas continuam abertas até o dia 9 de março

Publicado em 19 de Fevereiro de 2020 às 19:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2020 às 19:21
Mais de 20 candidatos por vaga em concursos da Serra. Crédito: Freepik
Mais de 27,3 mil pessoas se cadastraram em apenas seis dias para participar concurso público da Prefeitura da Serra que oferece 1.150 vagas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. Já são pelo menos 23 candidatos por vaga. As inscrições começaram na última sexta-feira (14) e continuam abertas até o dia 9 de março.
Os postos com os maiores registros de inscrição são: auxiliar administrativo, técnico em enfermagem, assistente social, auditor fiscal de tributos municipais, enfermeiro, professor de educação infantil, e professor de séries iniciais.

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O secretário de Administração e Recursos Humanos da Serra, Anckimar Pratissolli, disse que os aprovados serão convocados de acordo com as necessidades do município e também haverá formação de cadastro de reserva. Nossa previsão é iniciar a convocação neste ano ainda, a partir do segundo semestre, afirmou.

SOBRE O CONCURSO

O Concurso abre oportunidades para 69 cargos diferentes de níveis. As chances são para auxiliar administrativo, auxiliar de consultório dentário, contador, enfermeiro, médico, professor, arquiteto, engenheiro civil, assistente social, auditor público interno e muitas outras.
As inscrições serão realizadas até às 23h59 do dia 9 de março, exclusivamente no site do Instituto AOCP. A taxa de inscrição é de R$ 65 para nível fundamental e médio, e R$ 85 para nível superior.
Os salários variam de R$ 918,81 a R$ R$3.497,77, mais tíquete-alimentação de R$ 350, e a carga horária varia de 20 a 40 horas semanais. Para os cargos de magistério, a remuneração é de R$ 2.178,45 para quem tem licenciatura e até R$ 3.379,27 para aqueles que possuem doutorado.
O concurso será composto de prova objetiva, com 60 questões para todos os cargos, de caráter eliminatório e classificatório. Para o cargo de professor, também haverá prova de títulos, de caráter classificatório.

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CONFIRA OS CARGOS OFERECIDOS

NÍVEL FUNDAMENTAL
  • Auxiliar Administrativo: 85
NÍVEL MÉDIO
  • Auxiliar de Consultório Dentário: 4
  • Técnico em Enfermagem: 18
  • Técnico em Higiene Dentária: 1
NÍVEL SUPERIOR
  • Analista de Sistema - Desenvolvimento de Sistemas: 2
  • Analista de Sistema - Infraestrutura de Rede: 1
  • Analista de Sistema  Segurança da Informação: 1
  • Auditor Público Interno  Ciências Contábeis: 3
  • Auditor Público Interno  Direito: 2
  • Auditor Público Interno  Economia: 1
  • Biólogo: 3
  • Cirurgião Dentista/Bucomaxilo: 1
  • Cirurgião Dentista/Pacientes com necessidades especiais: 1
  • Contador: 6
  • Economista: 1
  • Enfermeiro: 12
  • Engenheiro Ambiental: 3
  • Epidemiologista: 1
  • Estatístico: 1
  • Farmacêutico: 3
  • Fiscal de Obras: 4
  • Fisioterapeuta: 1
  • Médico Cirurgião Geral: 1
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