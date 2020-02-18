Confira as oportunidades de emprego abertas no ES

Oportunidades de emprego para quem quer trabalhar com carteira assinada. As chances são para profissionais de todos os níveis de escolaridade e também para atuar em todo o Espírito Santo.
Na Unimed Sul, as vagas são para técnico de imobilização e fonoaudiólogo. Os profissionais vão atuar na sede da cooperativa, que fica em Cachoeiro de Itapemirim.
A Fortlev, empresa voltada para o armazenamento de água e com participação no mercado de tubos e conexões em PVC, está selecionando candidatos para integrar a sua equipe e oferece uma vaga de analista de qualidade na unidade localizada no município da Serra
Já o Pit Stop Skol oferece uma vaga para supervisor de vendas em Colatina. O candidato precisa ter ensino médio completo, informática básica e CNH B. Oportunidades ainda na Linhavix, com cargos disponíveis para Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.
Já a Psicoespaço, empresa de recrutamento e seleção, está com várias oportunidades abertas em cargos como analista de controladoria, analista de sistemas, assistente de importação e exportação, auxiliar administrativo, auxiliar de expedição, auxiliar de serviços gerais, executivo de vendas, programador pleno, recepcionista, técnico de panificação, vendedor, entre outros. As vagas são para trabalhar em todo o Estado.
CONFIRA AS VAGAS
UNIMED SUL CAPIXABA
- Técnico de Imobilização: Formação de Técnico de Imobilização e desejável vivência anterior na área. A carga horária é de 180hs
- Fonoaudiólogo: Formação superior em fonoaudiologia e desejável vivência na área hospitalar. A carga horária é de 150hs
- Currículo: devem ser encaminhados para o e-mail: [email protected]
- Analista de Qualidade: Os interessados devem ser formados ou ter curso superior em andamento nas áreas de Engenharia de Produção, Química ou Administração, ter conhecimento em ISO 9001:2015 e ter nível avançado em Excel. É desejável também que tenham entendimento no sistema integrado de gestão empresarial SAP ERP.
- Currículo: Os interessados podem encaminhar o currículo para [email protected].
- Currículo: devem ser enviados para o e-mail [email protected]
- Supervisor de vendas: Ensino médio completo, informática básica e CNH B. Experiência em controles em excel. Os profissionais vão trabalhar em Colatina, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, e aos sábados pela manhã.
- Vendedor: Oferta de seis vagas para trabalhar em Colatina. O candidato precisa ter o ensino médio completo, experiência em atendimento ao cliente. Há ainda duas chances para atuar em São Roque do Canaã
- Currículo: devem ser enviados para [email protected]
- Vendedor: a vaga é para trabalhar em Linhares. É necessário ter ensino médio completo, experiência com vendas.
- Auxiliar Administrativo: Vaga de trabalho em Linhares. Os candidatos precisam ter ensino médio completo, experiência administrativa com operações de faturamento e atendimento ao cliente, informática básica.
- Gerente de Vendas: A vaga é para trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim. O candidato precisa ter experiência na gestão de equipe de vendas. Desejável nível superior e noções ou familiaridade com produtos de tecnologia.
- Vendedor Externo: para trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim. O candidato precisa ter o ensino médio completo, CNH B, disponibilidade para viagens e experiência comprovada em vendas externas.
- Vendedor Interno: para trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim. É preciso ter ensino médio completo, experiência com vendas.
- Técnico de Suporte: para trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim. O candidato precisa te curso técnico em eletrônica ou similar, experiência como técnico em redes/informática/eletrônico.
- Vagas: Há oportunidades para cargos como analista de controladoria, analista de sistemas, assistente de importação e exportação, auxiliar administrativo, auxiliar de expedição, auxiliar de serviços gerais, executivo de vendas, programador pleno, recepcionista, técnico de panificação, vendedor, entre outros. As vagas são para trabalhar em todo o Estado.
- Currículo: podem ser cadastrados no site www.psicoespaco.com.br.