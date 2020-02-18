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Confira as oportunidades de emprego abertas no ES

Há vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade e também para atuar em todo o Espírito Santo

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 16:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 16:19
Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada  Crédito: Marcelo Casal | Agência Brasil
Oportunidades de emprego para quem quer trabalhar com carteira assinada. As chances são para profissionais de todos os níveis de escolaridade e também para atuar em todo o Espírito Santo.
Na Unimed Sul, as vagas são para técnico de imobilização e fonoaudiólogo. Os profissionais vão atuar na sede da cooperativa, que fica em Cachoeiro de Itapemirim.

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A Fortlev, empresa voltada para o armazenamento de água e com participação no mercado de tubos e conexões em PVC, está selecionando candidatos para integrar a sua equipe e oferece uma vaga de analista de qualidade na unidade localizada no município da Serra
Já o Pit Stop Skol oferece uma vaga para supervisor de vendas em Colatina. O candidato precisa ter ensino médio completo, informática básica e CNH B. Oportunidades ainda na Linhavix, com cargos disponíveis para Linhares e Cachoeiro de Itapemirim. 
Já a Psicoespaço, empresa de recrutamento e seleção, está com várias oportunidades abertas em cargos como analista de controladoria, analista de sistemas, assistente de importação e exportação, auxiliar administrativo, auxiliar de expedição, auxiliar de serviços gerais, executivo de vendas, programador pleno, recepcionista, técnico de panificação, vendedor, entre outros. As vagas são para trabalhar em todo o Estado.

CONFIRA AS VAGAS

UNIMED SUL CAPIXABA 
  • Técnico de Imobilização: Formação de Técnico de Imobilização e desejável vivência anterior na área. A carga horária é de 180hs
  • Fonoaudiólogo: Formação superior em fonoaudiologia e desejável vivência na área hospitalar. A carga horária é de 150hs
  • Currículo: devem ser encaminhados para o e-mail: [email protected]
FORTLEV
  • Analista de Qualidade: Os interessados devem ser formados ou ter curso superior em andamento nas áreas de Engenharia de Produção, Química ou Administração, ter conhecimento em ISO 9001:2015 e ter nível avançado em Excel. É desejável também que tenham entendimento no sistema integrado de gestão empresarial SAP ERP.
  • Currículo: Os interessados podem encaminhar o currículo para [email protected].
PIT STOP SKOL
  • Currículo: devem ser enviados para o e-mail [email protected]
  • Supervisor de vendas: Ensino médio completo, informática básica e CNH B. Experiência em controles em excel. Os profissionais vão trabalhar em Colatina, de segunda a sexta, das 8 às 18 horas, e aos sábados pela manhã.  
  • Vendedor: Oferta de seis vagas para trabalhar em Colatina. O candidato precisa ter o ensino médio completo, experiência em atendimento ao cliente. Há ainda duas chances para atuar em São Roque do Canaã
LINHAVIX DISTRIBUIDORA 
  • Currículo: devem ser enviados para [email protected] 
  • Vendedor: a vaga é para trabalhar em Linhares. É necessário ter ensino médio completo, experiência com vendas.
  • Auxiliar Administrativo: Vaga de trabalho em Linhares. Os candidatos precisam ter ensino médio completo, experiência administrativa com operações de faturamento e atendimento ao cliente, informática básica.
  • Gerente de Vendas: A vaga é para trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim. O candidato precisa ter experiência na gestão de equipe de vendas. Desejável nível superior e noções ou familiaridade com produtos de tecnologia.
  • Vendedor Externo: para trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim. O candidato precisa ter o ensino médio completo, CNH B, disponibilidade para viagens e experiência comprovada em vendas externas.
  •  Vendedor Interno: para trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim. É preciso ter ensino médio completo, experiência com vendas.
  • Técnico de Suporte: para trabalhar em Cachoeiro de Itapemirim. O candidato precisa te curso técnico em eletrônica ou similar, experiência como técnico em redes/informática/eletrônico.
PSICOESPAÇO
  • Vagas: Há oportunidades para cargos como analista de controladoria, analista de sistemas, assistente de importação e exportação, auxiliar administrativo, auxiliar de expedição, auxiliar de serviços gerais, executivo de vendas, programador pleno, recepcionista, técnico de panificação, vendedor, entre outros. As vagas são para trabalhar em todo o Estado. 
  • Currículo: podem ser cadastrados no site www.psicoespaco.com.br
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