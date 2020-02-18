Confira as oportunidades de emprego abertas no ES

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Marcelo Casal | Agência Brasil

Oportunidades de emprego para quem quer trabalhar com carteira assinada. As chances são para profissionais de todos os níveis de escolaridade e também para atuar em todo o Espírito Santo

Na Unimed Sul, as vagas são para técnico de imobilização e fonoaudiólogo. Os profissionais vão atuar na sede da cooperativa, que fica em Cachoeiro de Itapemirim.

A Fortlev, empresa voltada para o armazenamento de água e com participação no mercado de tubos e conexões em PVC, está selecionando candidatos para integrar a sua equipe e oferece uma vaga de analista de qualidade na unidade localizada no município da Serra

Já o Pit Stop Skol oferece uma vaga para supervisor de vendas em Colatina. O candidato precisa ter ensino médio completo, informática básica e CNH B. Oportunidades ainda na Linhavix, com cargos disponíveis para Linhares e Cachoeiro de Itapemirim.

Já a Psicoespaço, empresa de recrutamento e seleção, está com várias oportunidades abertas em cargos como analista de controladoria, analista de sistemas, assistente de importação e exportação, auxiliar administrativo, auxiliar de expedição, auxiliar de serviços gerais, executivo de vendas, programador pleno, recepcionista, técnico de panificação, vendedor, entre outros. As vagas são para trabalhar em todo o Estado.

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