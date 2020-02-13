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Tecnologia

PicPay anuncia as vagas de emprego de fevereiro

Oferta é de 27 oportunidades e interessados podem fazer o currículo no endereço eletrônico

Publicado em 13 de Fevereiro de 2020 às 16:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 fev 2020 às 16:46
Fintech capixaba abre novas vagas de emprego Crédito: Divulgação
PicPay, aplicativo capixaba para pagamentos de contas e transferências de dinheiro, anunciou as oportunidades de emprego disponíveis para o mês de fevereiro. De acordo com o aplicativo, as contratações estão sendo contínuas. A oferta é de 27 vagas para atuar em Vitória, a maior parte delas para área de tecnologia.
Os interessados podem fazer o cadastro no site picpay.gupy.io.
De acordo com a fintech, não é necessário ter formação específica, mas a empresa exige que o candidato tenha experiência na atividade e passar no teste da empresa.O salário é compatível com o mercado, além de outros benefícios. 

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