PicPay anuncia as vagas de emprego de fevereiro

O PicPay, aplicativo capixaba para pagamentos de contas e transferências de dinheiro, anunciou as oportunidades de emprego disponíveis para o mês de fevereiro. De acordo com o aplicativo, as contratações estão sendo contínuas. A oferta é de 27 vagas para atuar em Vitória, a maior parte delas para área de tecnologia.
Os interessados podem fazer o cadastro no site picpay.gupy.io.
De acordo com a fintech, não é necessário ter formação específica, mas a empresa exige que o candidato tenha experiência na atividade e passar no teste da empresa.O salário é compatível com o mercado, além de outros benefícios.
ALGUNS CARGOS
- Analista de Dados Pleno
- Analista de Inteligência de Prevenção
- Analista de Prevenção à Fraude I
- Analista de Relacionamento I
- DevOps
- Team Leader - Data Analytics