Supermercado abre vagas de emprego na Grande Vitória

A rede de supermercados Carone abre a seleção de profissionais que irão preencher as novas vagas de emprego no quadro de colaboradores fixos da empresa. As chances são para atuação em diversos municípios da Grande Vitória.
Ao todo são 29 oportunidades para os cargos de açougueiro, auxiliar de açougueiro, auxiliar de logística, auxiliar de padaria e confeitaria, balconista de perecíveis, pizzaiolo ou auxiliar de pizzaiolo, ajudante de recebimento de mercadoria, fiscal de segurança. As vagas estão distribuídas entre as unidades de Vitória, Cariacica, Vila Velha e Serra.
As funções são para profissionais de nível fundamental e médio, algumas também requerem que o candidato tenha experiência na área e disponibilidade para ficar até o horário de fechamento do supermercado.
Para se inscrever, os interessados deverão enviar o currículo, mencionando no assunto a vaga de interesse, para o e-mail [email protected], ou cadastrar-se pelo site na aba Trabalhe Conosco, ou também, deixar currículo em uma das lojas.
CONFIRA OS REQUISITOS PARA CADA CARGO
Inscrições no site: www.carone.com.br
AÇOUGUEIRO
- Vagas: 4
- Local: Vitória / Cariacica
- Requisitos: Experiência na função e disponibilidade de horário para fechamento
- Vagas: 1
- Local: Vila Velha
- Requisitos: Desejável experiência anterior na função e disponibilidade de horário para fechamento
- Vagas: 6
- Local: Vila Velha / Serra
- Requisitos: Ensino Médio completo; Experiência anterior com Reposição, Recebimento, Separação e Expedição; Ter disponibilidade para horário de fechamento
- Vagas: 5
- Local: Vitória / Vila Velha / Serra
- Requisitos: Desejável experiência anterior na função e disponibilidade de horário para fechamento
- Vagas: 4
- Local: Vila Velha / Cariacica
- Requisitos: Ter disponibilidade para fechamento de loja
- Vagas: 5
- Local: Vitória / Vila Velha / Serra
- Requisitos: Experiência anterior na função e disponibilidade de horário para fechamento
- Vagas: 2
- Local: Vila Velha
- Requisitos: Ter disponibilidade de horário para fechamento.
- Vagas: 2
- Local: Vitória
- Requisitos: Experiência anterior na função e disponibilidade de horário para fechamento