Construtora abre 200 vagas de emprego em novas obras no ES

A construtora MRV vai abrir 200 novas vagas de emprego para quem quer trabalhar nas novas obras que vão começar em breve no Espírito Santo. Os profissionais vão atuar enquanto durarem as construções.
As oportunidades nas obras são para cargos de pedreiro, eletricista, almoxarife, auxiliar e ajudante de limpeza, entre outros. Os interessados devem procurar o Sine para fazer o cadastro.
De acordo com a MRV, a companhia pretende lançar no Espírito Santo cinco novos empreendimentos, que somam mais de 1.400 unidades habitacionais. A empresa já conta com construções em Vila Velha, Serra, Viana e Cariacica, cidades onde continua a investir.
De 2016 a novembro de 2019, a MRV investiu mais de R$ 11 milhões em urbanização no Espírito Santo. Esse valor refere-se a construções e melhorias de vias, parques, praças, equipamentos públicos e infraestrutura urbana em geral, de acordo com as demandas locais. As obras de urbanização são realizadas juntamente com a construção dos condomínios para beneficiar não só os clientes, mas todos os moradores das regiões em que a MRV está presente.
CORRETORES
A construtora também está credenciando corretores autônomos para atuar nas cidades de Serra, Vila Velha e Cariacica. A oferta é de 30 vagas. Os profissionais não terão vínculo empregatício com a MRV.
Para se inscrever, é preciso ter o ensino médio e experiência nas áreas de vendas ou atendimento ao cliente. Os interessados podem enviar currículo para o WhatsApp (27) 98190 0088.
SAIBA MAIS
OBRA
- Vagas: 200
- Cargos:
- Pedreiro
- Eletricista
- Almoxarife
- Auxiliar de limpeza Ajudante de limpeza
- Entre outros
- Currículo: Os cadastros devem fazer o cadastro
- Vagas: 30
- Cargo:
- Corretor autônomo para atuar nas cidades de Serra, Vila Velha e Cariacica.
- Currículo: Os interessados podem enviar currículo para o WhatsApp (27) 98190-0088.