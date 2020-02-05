Construtora abre 200 vagas de emprego em novas obras no ES

Oportunidades para atuar como pedreiro em novas obras Crédito: Pixabay

A construtora MRV vai abrir 200 novas vagas de emprego para quem quer trabalhar nas novas obras que vão começar em breve no Espírito Santo . Os profissionais vão atuar enquanto durarem as construções.

As oportunidades nas obras são para cargos de pedreiro, eletricista, almoxarife, auxiliar e ajudante de limpeza, entre outros. Os interessados devem procurar o Sine para fazer o cadastro.

De acordo com a MRV, a companhia pretende lançar no Espírito Santo cinco novos empreendimentos, que somam mais de 1.400 unidades habitacionais. A empresa já conta com construções em Vila Velha, Serra, Viana e Cariacica, cidades onde continua a investir.

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De 2016 a novembro de 2019, a MRV investiu mais de R$ 11 milhões em urbanização no Espírito Santo. Esse valor refere-se a construções e melhorias de vias, parques, praças, equipamentos públicos e infraestrutura urbana em geral, de acordo com as demandas locais. As obras de urbanização são realizadas juntamente com a construção dos condomínios para beneficiar não só os clientes, mas todos os moradores das regiões em que a MRV está presente.

CORRETORES

A construtora também está credenciando corretores autônomos para atuar nas cidades de Serra, Vila Velha e Cariacica. A oferta é de 30 vagas. Os profissionais não terão vínculo empregatício com a MRV.

Para se inscrever, é preciso ter o ensino médio e experiência nas áreas de vendas ou atendimento ao cliente. Os interessados podem enviar currículo para o WhatsApp (27) 98190 0088.

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