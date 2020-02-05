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Construtora abre 200 vagas de emprego em novas obras no ES

Interessados podem fazer o cadastro no Sine; há chances para cargos como pedreiro e auxiliar de limpeza

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 18:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 18:55
Oportunidades para atuar como pedreiro em novas obras  Crédito: Pixabay
A construtora MRV vai abrir 200 novas vagas de emprego para quem quer trabalhar nas novas obras que vão começar em breve no Espírito Santo. Os profissionais vão atuar enquanto durarem as construções.
As oportunidades nas obras são para cargos de pedreiro, eletricista, almoxarife, auxiliar e ajudante de limpeza, entre outros. Os interessados devem procurar o Sine para fazer o cadastro.
De acordo com a MRV, a companhia pretende lançar no Espírito Santo cinco novos  empreendimentos, que somam mais de 1.400 unidades habitacionais. A empresa já conta com construções em Vila Velha, Serra, Viana e Cariacica, cidades onde continua a investir. 

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De 2016 a novembro de 2019, a MRV investiu mais de R$ 11 milhões em urbanização no Espírito Santo. Esse valor refere-se a construções e melhorias de vias, parques, praças, equipamentos públicos e infraestrutura urbana em geral, de acordo com as demandas locais. As obras de urbanização são realizadas juntamente com a construção dos condomínios para beneficiar não só os clientes, mas todos os moradores das regiões em que a MRV está presente. 

CORRETORES

A construtora também está credenciando corretores autônomos para atuar nas cidades de Serra, Vila Velha e Cariacica. A oferta é de 30 vagas. Os profissionais não terão vínculo empregatício com a MRV.

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Para se inscrever, é preciso ter o ensino médio e experiência nas áreas de vendas ou atendimento ao cliente. Os interessados podem enviar currículo para o WhatsApp (27) 98190 0088.

SAIBA MAIS

OBRA
  • Vagas: 200 
  • Cargos:
  • Pedreiro
  • Eletricista
  • Almoxarife
  • Auxiliar de limpeza Ajudante de limpeza
  • Entre outros
  • Currículo: Os cadastros devem fazer o cadastro 
VENDAS
  • Vagas: 30
  • Cargo:
  • Corretor autônomo para atuar nas cidades de Serra, Vila Velha e Cariacica. 
  • Currículo: Os interessados podem enviar currículo para o WhatsApp (27) 98190-0088.
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