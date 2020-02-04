Grandes empresas do ES abrem vagas de emprego

Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades abertas esta semana em grande empresas. Há oportunidades para trabalhar na Suzano, Autoglass, Leroy Merlin, Aeroporto de Vitória, Imetame e Eco 101.
Há vaga para candidatos de vários níveis de escolaridade. Os interessados devem verificar os sites para cadastro de currículo.
A Psicoespaço está fazendo a seleção para o cargo de de assistente executivo da Suzano, em Aracruz. É necessário ter nível superior e inglês avançado. O cadastro deve ser feito até 10 de fevereiro.
Já a Imetame, também em Aracruz, está com oportunidade de emprego aberta para o cargo de assistente administrativo. Os candidatos precisam morar nos municípios de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva. O prazo para cadastro termina no dia 7 de fevereiro.
Na Eco 101, as chances são para auxiliar de manutenção, para atuar em Guarapari, e analista de comunicação institucional, na Serra. A exigência é ter nível médio e superior, respectivamente.
Há ainda vaga para trabalhar na Aeroportos do Sudeste do Brasil, empresa que administra o Aeroporto de Vitória. A oportunidade é para coordenador real estate e o candidato precisa ter ensino superior em Arquitetura e inglês fluente.
A loja Leroy Merlin contrata profissionais de nível médio. As chances são para assistente de contabilidade, operador de logística, operador de loja, vendedor de projetos e vendedor PJ. Na Autoglass, há vagas para administrador de dados, agente de atendimento / televendas, agente de limpeza, almoxarife TI, analista de customer experience, analista de datacenter, analista de testes, operador de estoque, programador e vendedor técnico.
CONFIRA AS VAGAS
Suzano
- Vaga: Assistente executivo
- Requisitos: Graduação completa; experiência nas atividades do cargo; domínio do Outlook e Excel; inglês Avançado (Leitura e Escrita).
- Currículo: deve ser cadastrado no site no site do Psicoespaço até 10 de fevereiro.
- Vaga: Assistente administrativo para atuar na área de gestão da produção (Engenharia)
- Requisitos: Desejável morar nos municípios de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva; desejável curso técnico ou ensino superior completo ou em andamento; necessário conhecimento em qualidade, documentação e inspeção desejável conhecimento de software contrultub, disponibilidade para viagens e desejável ter CNH.
- Currículo: deve ser enviado até 7 de fevereiro, para [email protected]
- Currículo: devem ser cadastrados no sitesite.vagas.com.br
- Vaga: Auxiliar de manutenção para trabalhar em Guarapari
- Requisitos: Informática - Pacote Office (Nível 2), sistemas elétricos (Nível 2), CNH Categoria B e morar em Guarapari ou nas proximidades.
- Vaga: Analista de comunicação institucional para trabalhar na Serra
- Requisitos: Ensino superior completo em Comunicação Social/Jornalismo; experiência consistente com assessoria de imprensa, vivência em gerenciamento de crise; disponibilidade de horários e viagens esporádicas e desejável experiência em Concessão Rodoviária.
- Vaga: Coordenador real estate para trabalhar na área comercial
- Requisitos: Superior completo em Arquitetura; experiência em incorporação imobiliária, desenvolvimento de produtos desde a concepção até o lançamento, liberação de empreendimentos juntos aos órgãos anuentes, elaboração de business plan dos produtos e preparar apresentações de alto impacto; conhecimento específico: AutoCAD, Photoshop, Power Point e Excel avançados e desejável inglês fluente.
- Currículo: pode ser cadastrado no site https://jobs.kenoby.com/aseb
- Vagas: Assistente de contabilidade, operador de logística, operador de loja, vendedor de projetos e vendedor PJ.
- Requisitos: Os cargos exigem o nível médio
- Currículo: pode ser cadastrado no site https://jobs.kenoby.com/leroymerlin
- Vagas: para cargos como administrador de dados, agente de atendimento / televendas, agente de limpeza, almoxarife TI, analista de customer experience, analista de datacenter, analista de testes, operador de estoque, programador e vendedor técnico. Há oportunidades na cidade de Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim e Serra.
- Requisitos: Há oportunidades para vários níveis de escolaridade.
- Currículo: pode ser cadastrado no site https://autoglass.gupy.io/