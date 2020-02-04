Grandes empresas do ES abrem vagas de emprego

A empresa com origem suiça Aeroportos do Sudeste do Brasil tem vaga de emprego aberta para o Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades abertas esta semana em grande empresas. Há oportunidades para trabalhar na Suzano, Autoglass, Leroy Merlin, Aeroporto de Vitória, Imetame e Eco 101.

Há vaga para candidatos de vários níveis de escolaridade. Os interessados devem verificar os sites para cadastro de currículo.

A Psicoespaço está fazendo a seleção para o cargo de de assistente executivo da Suzano, em Aracruz . É necessário ter nível superior e inglês avançado. O cadastro deve ser feito até 10 de fevereiro.

Já a Imetame, também em Aracruz, está com oportunidade de emprego aberta para o cargo de assistente administrativo. Os candidatos precisam morar nos municípios de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva. O prazo para cadastro termina no dia 7 de fevereiro.

Na Eco 101, as chances são para auxiliar de manutenção, para atuar em Guarapari, e analista de comunicação institucional, na Serra. A exigência é ter nível médio e superior, respectivamente.

Há ainda vaga para trabalhar na Aeroportos do Sudeste do Brasil, empresa que administra o Aeroporto de Vitória . A oportunidade é para coordenador real estate e o candidato precisa ter ensino superior em Arquitetura e inglês fluente.

A loja Leroy Merlin contrata profissionais de nível médio. As chances são para assistente de contabilidade, operador de logística, operador de loja, vendedor de projetos e vendedor PJ. Na Autoglass, há vagas para administrador de dados, agente de atendimento / televendas, agente de limpeza, almoxarife TI, analista de customer experience, analista de datacenter, analista de testes, operador de estoque, programador e vendedor técnico.

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