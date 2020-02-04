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Grandes empresas do ES abrem vagas de emprego

Oportunidades para trabalhar na Suzano, Autoglass, Leroy Merlin, Aeroporto de Vitória, Imetame e Eco 101

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 15:56

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 15:56
A empresa com origem suiça Aeroportos do Sudeste do Brasil  tem vaga de emprego aberta para o Aeroporto de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva
Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades abertas esta semana em grande empresas. Há oportunidades para trabalhar na Suzano, Autoglass, Leroy Merlin, Aeroporto de Vitória, Imetame e Eco 101.
Há vaga para candidatos de vários níveis de escolaridade. Os interessados devem verificar os sites para cadastro de currículo. 
A Psicoespaço está fazendo a seleção para o cargo de de assistente executivo da Suzano, em Aracruz. É necessário ter nível superior e inglês avançado. O cadastro deve ser feito até 10 de fevereiro. 
Já a Imetame, também em Aracruz, está com oportunidade de emprego aberta para o cargo de assistente administrativo. Os candidatos precisam morar nos municípios de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva. O prazo para cadastro termina no dia 7 de fevereiro. 
Na Eco 101, as chances são para auxiliar de manutenção, para atuar em Guarapari, e analista de comunicação institucional, na Serra. A exigência é ter nível médio e superior, respectivamente. 

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Há ainda vaga para trabalhar na Aeroportos do Sudeste do Brasil, empresa que administra o Aeroporto de Vitória. A oportunidade é para coordenador real estate e o candidato precisa ter ensino superior em Arquitetura e inglês fluente.
A loja Leroy Merlin contrata profissionais de nível médio. As chances são para assistente de contabilidade, operador de logística, operador de loja, vendedor de projetos e vendedor PJ. Na Autoglass, há vagas para administrador de dados, agente de atendimento / televendas, agente de limpeza, almoxarife TI, analista de customer experience, analista de datacenter, analista de testes, operador de estoque, programador e vendedor técnico.

CONFIRA AS VAGAS

Suzano
  • Vaga: Assistente executivo
  • Requisitos: Graduação completa; experiência nas atividades do cargo; domínio do Outlook e Excel; inglês Avançado (Leitura e Escrita).
  • Currículo: deve ser cadastrado no site  no site do Psicoespaço até 10 de fevereiro. 
Imetame
  • Vaga: Assistente administrativo para atuar na área de gestão da produção (Engenharia)
  • Requisitos: Desejável morar nos municípios de Aracruz, Ibiraçu ou João Neiva; desejável curso técnico ou ensino superior completo ou em andamento; necessário conhecimento em qualidade, documentação e inspeção desejável conhecimento de software contrultub, disponibilidade para viagens  e desejável ter CNH.
  • Currículo: deve ser enviado até 7 de fevereiro, para [email protected]
Eco 101
  • Currículo: devem ser cadastrados no sitesite.vagas.com.br
  • Vaga: Auxiliar de manutenção para trabalhar em Guarapari
  • Requisitos: Informática - Pacote Office (Nível 2), sistemas elétricos (Nível 2), CNH Categoria B  e morar em Guarapari ou nas proximidades.
  • Vaga: Analista de comunicação institucional para trabalhar na Serra
  • Requisitos: Ensino superior completo em Comunicação Social/Jornalismo; experiência consistente com assessoria de imprensa, vivência em gerenciamento de crise;  disponibilidade de horários e viagens esporádicas e desejável experiência em Concessão Rodoviária.
Aeroportos do Sudeste do Brasil, unidade de Vitória
  • Vaga: Coordenador real estate para trabalhar na área comercial
  • Requisitos: Superior completo em Arquitetura; experiência em incorporação imobiliária, desenvolvimento de produtos desde a concepção até o lançamento, liberação de empreendimentos juntos aos órgãos anuentes, elaboração de business plan dos produtos e preparar apresentações de alto impacto; conhecimento específico: AutoCAD, Photoshop, Power Point e Excel avançados e desejável inglês fluente.
  • Currículo: pode ser cadastrado no site https://jobs.kenoby.com/aseb
Leroy Merlin
  • Vagas: Assistente de contabilidade, operador de logística, operador de loja, vendedor de projetos e vendedor PJ. 
  • Requisitos: Os cargos exigem o nível médio
  • Currículo: pode ser cadastrado no site https://jobs.kenoby.com/leroymerlin
Autoglass
  • Vagas: para cargos como administrador de dados, agente de atendimento / televendas, agente de limpeza, almoxarife TI, analista de customer experience, analista de datacenter, analista de testes, operador de estoque, programador e vendedor técnico. Há oportunidades na cidade de Vila Velha, Cachoeiro de Itapemirim e Serra. 
  • Requisitos: Há oportunidades para vários níveis de escolaridade. 
  • Currículo: pode ser cadastrado no site https://autoglass.gupy.io/

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