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Extrabom vai abrir mil vagas de emprego; veja como se candidatar

Maior parte das oportunidades são destinadas a candidatos que tenham o ensino médio; grupo empresarial vai abrir cinco novas lojas em 2020

Publicado em 15 de Janeiro de 2020 às 17:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jan 2020 às 17:17
Atacado Vem, no Grupo Extrabom, terá duas unidades inauguradas em 2020 Crédito: Divulgação
O Grupo Coutinho, que detém as marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, vai abrir mil vagas de emprego em 2020. As oportunidades serão para as cinco novas unidades que serão inauguradas pelo grupo até o fim do ano. 
Serão duas unidades do Atacado Vem, uma na Serra e outra em Guarapari; e três lojas do Extrabom nos municípios da Serra, Viana e Vitória
Os empreendimentos totalizam R$ 60 milhões em investimentos. As vagas são para diversos cargos que vão desde operacionais até chefia. 
Os interessados devem cadastrar o currículo no site www.extrabom.com.br. Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente.

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 Haverá chances para quem busca o primeiro emprego, como também destinadas a profissionais com experiência. As principais funções são: embalador, repositor, operador de empilhadeira, operador de caixa, açougueiro, padeiro e estoquista.
 Os candidatos precisam ter, pelo menos 18 anos, sendo desejável ensino médio completo, além de disponibilidade para trabalhar em feriados e domingos.

CONFIRA AS VAGAS

Atacado Vem
  • Será aberta uma loja em José de Anchieta, na Serra. A previsão é de que a inauguração seja até o fim de fevereiro. A segunda unidade da marca será em Muquiçaba, Guarapari, com inauguração no 3º trimestre deste ano. Serão 400 vagas de emprego, sendo 200 para cada.
Extrabom
  • As outras três unidades previstas para 2020 terão a bandeira Extrabom. A primeira a ser inaugurada, até março, ficará localizada em Laranjeiras, em Serra. A segunda, com abertura no 3º trimestre, será a âncora do empreendimento Extracenter, uma parceria com o investidor Nazca Advisors, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. No 4º trimestre, será a vez de Vitória receber uma nova loja na rodovia Serafim Derenzi, entre os bairros Santo Antônio e Inhanguetá. a previsão é de que sejam gerados 600 empregos, 200 para cada loja. 
Cargos
  • Embalador
  • Repositor
  • Operador de empilhadeira
  • Operador de caixa
  • Açougueiro
  • Padeiro 
  • Estoquista
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