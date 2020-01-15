Extrabom vai abrir mil vagas de emprego; veja como se candidatar

O Grupo Coutinho, que detém as marcas Extrabom, Extraplus e Atacado Vem, vai abrir mil vagas de emprego em 2020. As oportunidades serão para as cinco novas unidades que serão inauguradas pelo grupo até o fim do ano.
Os empreendimentos totalizam R$ 60 milhões em investimentos. As vagas são para diversos cargos que vão desde operacionais até chefia.
Os interessados devem cadastrar o currículo no site www.extrabom.com.br. Nenhuma loja física receberá currículos pessoalmente.
Haverá chances para quem busca o primeiro emprego, como também destinadas a profissionais com experiência. As principais funções são: embalador, repositor, operador de empilhadeira, operador de caixa, açougueiro, padeiro e estoquista.
Os candidatos precisam ter, pelo menos 18 anos, sendo desejável ensino médio completo, além de disponibilidade para trabalhar em feriados e domingos.
CONFIRA AS VAGAS
Atacado Vem
- Será aberta uma loja em José de Anchieta, na Serra. A previsão é de que a inauguração seja até o fim de fevereiro. A segunda unidade da marca será em Muquiçaba, Guarapari, com inauguração no 3º trimestre deste ano. Serão 400 vagas de emprego, sendo 200 para cada.
- As outras três unidades previstas para 2020 terão a bandeira Extrabom. A primeira a ser inaugurada, até março, ficará localizada em Laranjeiras, em Serra. A segunda, com abertura no 3º trimestre, será a âncora do empreendimento Extracenter, uma parceria com o investidor Nazca Advisors, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana. No 4º trimestre, será a vez de Vitória receber uma nova loja na rodovia Serafim Derenzi, entre os bairros Santo Antônio e Inhanguetá. a previsão é de que sejam gerados 600 empregos, 200 para cada loja.
- Embalador
- Repositor
- Operador de empilhadeira
- Operador de caixa
- Açougueiro
- Padeiro
- Estoquista