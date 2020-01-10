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Tecnologia

PicPay anuncia as vagas de emprego de janeiro

Estão previstas 25 vagas para atuar em Vitória, sendo 19 para a área de tecnologia e as demais voltadas a relacionamento e prevenção a fraudes

Publicado em 10 de Janeiro de 2020 às 13:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2020 às 13:36
Oportunidades de trabalho na área de tecnologia Crédito: Pixabay
O PicPay, aplicativo para pagamentos de contas e transferências de dinheiro, anunciou as oportunidades de emprego disponíveis para o mês de janeiro. De acordo com o aplicativo, as contratações estão sendo contínuas.
Para o primeiro mês do ano, estão previstas 25 vagas para atuar em Vitória, sendo 19 para a área de tecnologia e as demais voltadas a relacionamento e prevenção a fraudes.
De acordo com a fintech, não é necessário ter formação específica, mas a empresa exige que o candidato tenha experiência na atividade e passar no teste da empresa. O salário é compatível com o mercado, além de outros benefícios.

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Os interessados podem fazer o cadastro no site www.picpay.com/jobs ou pelo LinkedIn do PicPay.
O aplicativo deve contratar 800 novos profissionais para atuar em Vitória até junho de 2020. A maior oferta será para área de tecnologia da informação.

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A empresa tem como objetivo triplicar seu tamanho até julho do ano que vem. Na última semana, a previsão era de contratar cerca de 300 pessoas no Estado, mas o total foi revisto pela companhia.
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