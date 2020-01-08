Veja como trabalhar nas obras de duplicação da BR 101

As obras de duplicação da BR 101, no trecho entre Guarapari (km 335) e Anchieta (km 357), no Sul do Espírito Santo, devem geraram cerca de 1.000 vagas de emprego, sendo 500 diretos e 500 indiretos. As contratações vão começar em breve.
De acordo com a Eco 101, concessionária responsável pela rodovia, a primeira etapa, que começa em janeiro, iniciam com ações relacionadas à vegetação e aos animais da região.
Entre os meses de março e abril, haverá mobilização de equipes e a montagem do canteiro de obras e no final de maio iniciam os serviços de terraplanagem, fase em que são realizadas as movimentações de terra para construção da nova pista.
A Eco 101 informou que as obras são realizadas por empresas terceirizadas e as contratações são feitas pelas próprias empresas.
Os interessados em trabalhar nas obras de duplicação da rodovia devem fazer o cadastro no Sistema Nacional de Emprego (Sine) mais próximo aos municípios em que as obras serão realizadas.
Além disso, a concessionária conta com uma área de recrutamento para empregos diretos. Os interessados podem se candidatar às vagas disponíveis no site ou cadastrar o currículo no banco de talentos em www.eco101.com.br na aba Atendimento e Trabalhe Aqui.
ALGUNS CARGOS
- Engenheiros
- Cargos administrativos
- Operadores de máquinas pesadas
- Ajudante geral
- Eletricista
- Carpinteiro