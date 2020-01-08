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Veja como trabalhar nas obras de duplicação da BR 101

Candidatos podem fazer o cadastro no Sine ou  cadastrar o currículo no site da empresa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2020 às 16:27

Publicado em 08 de Janeiro de 2020 às 16:27

Trecho no Sul do ES deve contar com duas faixas em cadas sentido no próximo ano Crédito: Divulgação/Eco 101
As obras de duplicação da BR 101, no trecho entre Guarapari (km 335) e Anchieta (km 357), no Sul do Espírito Santo, devem geraram cerca de 1.000 vagas de emprego, sendo 500 diretos e 500 indiretos. As contratações vão começar em breve. 

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De acordo com a Eco 101, concessionária responsável pela rodovia, a primeira etapa, que começa em janeiro, iniciam com ações relacionadas à vegetação e aos animais da região. 

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Entre os meses de março e abril, haverá mobilização de equipes e a montagem do canteiro de obras e no final de maio iniciam os serviços de terraplanagem, fase em que são realizadas as movimentações de terra para construção da nova pista. 
A Eco 101 informou que as obras são realizadas por empresas terceirizadas e as contratações são feitas pelas próprias empresas. 

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Os interessados em trabalhar nas obras de duplicação da rodovia devem fazer o cadastro no Sistema Nacional de Emprego (Sine) mais próximo aos municípios em que as obras serão realizadas. 
Além disso, a concessionária conta com uma área de recrutamento para empregos diretos. Os interessados podem se candidatar às vagas disponíveis no site ou cadastrar o currículo no banco de talentos em www.eco101.com.br na aba Atendimento e Trabalhe Aqui. 

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