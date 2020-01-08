Veja como trabalhar nas obras de duplicação da BR 101

Trecho no Sul do ES deve contar com duas faixas em cadas sentido no próximo ano Crédito: Divulgação/Eco 101

De acordo com a Eco 101, concessionária responsável pela rodovia, a primeira etapa, que começa em janeiro, iniciam com ações relacionadas à vegetação e aos animais da região.

Veja Também Oportunidades de emprego disponíveis para mulheres no ES

Entre os meses de março e abril, haverá mobilização de equipes e a montagem do canteiro de obras e no final de maio iniciam os serviços de terraplanagem, fase em que são realizadas as movimentações de terra para construção da nova pista.

A Eco 101 informou que as obras são realizadas por empresas terceirizadas e as contratações são feitas pelas próprias empresas.

Veja Também 16 mil vagas para aprender uma profissão no ES

Os interessados em trabalhar nas obras de duplicação da rodovia devem fazer o cadastro no Sistema Nacional de Emprego (Sine) mais próximo aos municípios em que as obras serão realizadas.

Além disso, a concessionária conta com uma área de recrutamento para empregos diretos. Os interessados podem se candidatar às vagas disponíveis no site ou cadastrar o currículo no banco de talentos em www.eco101.com.br na aba Atendimento e Trabalhe Aqui.

ALGUNS CARGOS