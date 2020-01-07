Começa duplicação da BR 101 entre Guarapari e Anchieta

Trecho no Sul do Estado deve contar com duas faixas em cada sentido no próximo ano Crédito: Divulgação | Eco 101

Começam neste mês as primeiras movimentações para a duplicação da BR 101, no trecho entre Guarapari (km 335) e Anchieta (km 357), no Sul do Espírito Santo. Ao todo, serão 22 km de rodovia que contarão com duas pistas a partir do próximo semestre, em um investimento de aproximadamente R$ 100 milhões. O prazo de entrega é de 18 meses.

De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via no Estado, a obra começa com ações relacionadas à vegetação e aos animais da região. Nesta primeira etapa acontece o afugentamento de fauna, além do transplante de pequenas espécies de flora em extinção, explicou o diretor-superintendente Carlos Eduardo Xisto.

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Só em maio e abril começará a mobilização de equipes e a montagem do canteiro de obras. Depois, no final de maio, iniciam os serviços de terraplanagem  fase em que são realizadas as movimentações de terra para a construção da nova pista. No final, o trecho contará com duas faixas em cada sentido, separadas por um canteiro ou barreira central, continuou Xisto.

Além da duplicação, a Eco 101 também promete a construção de uma interseção na altura do km 354, que permitirá o acesso ao bairro Jabaquara e à ES 146, em Anchieta. A segunda obra do tipo também fica na cidade, mas no km 357, e fará a ligação com o município de Alfredo Chaves. Tais movimentações serão feitas por viadutos e não exigirão o cruzamento de veículos na BR 101.

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No final da tarde desta terça-feira (7), a novidade também foi anunciada pelo governador Renato Casagrande, como "uma boa notícia para o ES". No pequeno texto na conta oficial no Twitter, ele destacou a duplicação e a geração de empregos por causa da obra.

Boa notícia para o ES. Recebi diretores da ECO 101 e partir desta semana, a empresa inicia a duplicação de 22,7 quilômetros entre o trevo de Guarapari e Anchieta, no acesso a Alfredo Chaves. O investimento é de R$ 100 milhões e as obras vão gerar 1000 empregos diretos e indiretos — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) January 7, 2020

GERAÇÃO DE 1000 EMPREGOS

De acordo com as informações divulgadas pela Eco 101, esta nova duplicação no trecho entre Guarapari e Anchieta, no Sul do Estado, deve impactar o mercado de trabalho local. A concessionária tem a expectativa de gerar 500 empregos diretos e outros 500, de forma indireta.

4 NOVAS PONTES

Quatro trechos sobre rios do Estado também receberão pontes, de acordo com a concessionária. A única delas já iniciada fica em cima do Rio Jabuti (km 339), que conta atualmente com cerca de 70 metros de extensão. Os outros três pontos de obras ficam sobre o Rio Conceição (km 337,2), o Rio Grande (km 347) e o Rio Benevente (km 354).

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AS ENTREGAS DESSE SEMESTRE

Em um horizonte mais próximo, a Eco 101 promete entregar até o final de junho deste ano os 15 quilômetros finais da duplicação entre Viana e Guarapari. O mesmo prazo também vale para os três novos viadutos: um no entroncamento com a BR 262, próximo à Polícia Rodoviária Federal (PRF), e dois em Guarapari, nos km 321 e 335.

E O QUE JÁ FOI ENTREGUE?

Ao todo, a concessionária garante já ter investido R$ 1,5 bilhão em melhorias na BR 101. Dentre as obras que já foram entregues à população, estão: