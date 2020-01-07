Começa duplicação da BR 101 entre Guarapari e Anchieta

Começam neste mês as primeiras movimentações para a duplicação da BR 101, no trecho entre Guarapari (km 335) e Anchieta (km 357), no Sul do Espírito Santo. Ao todo, serão 22 km de rodovia que contarão com duas pistas a partir do próximo semestre, em um investimento de aproximadamente R$ 100 milhões. O prazo de entrega é de 18 meses.
De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a via no Estado, a obra começa com ações relacionadas à vegetação e aos animais da região. Nesta primeira etapa acontece o afugentamento de fauna, além do transplante de pequenas espécies de flora em extinção, explicou o diretor-superintendente Carlos Eduardo Xisto.
Só em maio e abril começará a mobilização de equipes e a montagem do canteiro de obras. Depois, no final de maio, iniciam os serviços de terraplanagem fase em que são realizadas as movimentações de terra para a construção da nova pista. No final, o trecho contará com duas faixas em cada sentido, separadas por um canteiro ou barreira central, continuou Xisto.
Além da duplicação, a Eco 101 também promete a construção de uma interseção na altura do km 354, que permitirá o acesso ao bairro Jabaquara e à ES 146, em Anchieta. A segunda obra do tipo também fica na cidade, mas no km 357, e fará a ligação com o município de Alfredo Chaves. Tais movimentações serão feitas por viadutos e não exigirão o cruzamento de veículos na BR 101.
Veja como devem ser as novas interseções na BR 101
No final da tarde desta terça-feira (7), a novidade também foi anunciada pelo governador Renato Casagrande, como "uma boa notícia para o ES". No pequeno texto na conta oficial no Twitter, ele destacou a duplicação e a geração de empregos por causa da obra.
GERAÇÃO DE 1000 EMPREGOS
De acordo com as informações divulgadas pela Eco 101, esta nova duplicação no trecho entre Guarapari e Anchieta, no Sul do Estado, deve impactar o mercado de trabalho local. A concessionária tem a expectativa de gerar 500 empregos diretos e outros 500, de forma indireta.
4 NOVAS PONTES
Quatro trechos sobre rios do Estado também receberão pontes, de acordo com a concessionária. A única delas já iniciada fica em cima do Rio Jabuti (km 339), que conta atualmente com cerca de 70 metros de extensão. Os outros três pontos de obras ficam sobre o Rio Conceição (km 337,2), o Rio Grande (km 347) e o Rio Benevente (km 354).
AS ENTREGAS DESSE SEMESTRE
Em um horizonte mais próximo, a Eco 101 promete entregar até o final de junho deste ano os 15 quilômetros finais da duplicação entre Viana e Guarapari. O mesmo prazo também vale para os três novos viadutos: um no entroncamento com a BR 262, próximo à Polícia Rodoviária Federal (PRF), e dois em Guarapari, nos km 321 e 335.
E O QUE JÁ FOI ENTREGUE?
Ao todo, a concessionária garante já ter investido R$ 1,5 bilhão em melhorias na BR 101. Dentre as obras que já foram entregues à população, estão:
- Duplicação entre Viana (km 305) e Guarapari (335)
- Duplicação em Anchieta (km 363 a 366)
- Duplicação em Ibiraçu (km 215,9 a 220,4)
- Duplicação em João Neiva (km 205,4 a km 208,1)
- Contorno de Iconha (km 373,4 a km 379,5)
- Sete passarelas (uma na Serra e seis no contorno de Vitória)
- Três viadutos em Viana, nos bairro Universal (km 302), Marcílio de Noronha (km 298) e Vila Betânia (km 298,5)