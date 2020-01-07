Parques de Vila Velha vão passar por reforma e ganhar píer e mirante

O Parque Natural Municipal Morro da Manteigueira, que fica na Glória Crédito: Claudiano Gomes/PMVV

Quatro parques de Vila Velha serão reformados em 2020 e vão ganhar píer e mirante. Os espaços contemplados são: Parque Urbano do Sítio Batalha (Marista), Monumento Natural Morro do Penedo, Parque Municipal Morro da Manteigueira e Unidade de Conservação da Lagoa Grande. A informação foi concedida pelo prefeito Max Filho (PSDB) em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira (6).

O Parque Urbano do Sítio Batalha (Marista) e o Monumento Natural Morro do Penedo vão contar com um píer e uma passarela. Já o Parque Municipal Morro da Manteigueira (Glória) receberá melhorias para facilitar o acesso dos frequentadores. Dentre elas, recuperação de trilhas, um centro de visitante e a construção de um mirante. A assessoria da prefeitura também informou que a unidade de conservação da Lagoa Grande receberá alterações para garantir melhor acesso e mais segurança.

Além da reforma dos parques, 30 bairros da cidade também irão sofrer alterações. Segundo a prefeitura, o planejamento envolve drenagem, pavimentação, iluminação, arborização, instalação de equipamentos e mobiliários urbanos.

VALORES DO ACORDO

Para realização das reformas, foi firmado um acordo de financiamento internacional com a Fonplata, um banco de desenvolvimento localizado na Bolívia. O acordo, que prevê alterações nos bairros e nos parques, possui um valor superior a US$ 26,7 milhões de dólares, o que corresponde a mais de R$ 110 milhões e deve garantir maior qualidade de vida aos que frequentam as áreas. Os valores foram informados pela Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Vila Velha.

"Assinamos um contrato de financiamento internacional, junto ao Fonplata, e vai beneficiar 30 bairros da cidade com infraestrutura e a implantação de quatro importantes parques de Vila Velha", disse o político. Trata-se de uma reforma, e não uma implementação, como foi informado por Max Filho.

Responsável pelas reformas na cidade canela-verde, o Fonplata é um banco de desenvolvimento localizado em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o prefeito citou a novidade como "muito importante para a nossa cidade, nossa gente e nosso povo".

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Ainda no Bom Dia ES desta segunda-feira (6), Max Filho - o único prefeito da Grande Vitória que poderá tentar a reeleição em 2020 - anunciou novidades quanto a uma Parceria Pública-Privada (PPP). A parceria de modernização da iluminação pública chegou em sua fase final de contratação, após concluir a fase de consulta pública. A licitação, que garante 20 anos de administração, deverá ser inciada no mês de fevereiro, na Bolsa de Valores de São Paulo.

Como informado pelo prefeito, "Vila Velha será a primeira cidade do ES a lançar sua PPP de iluminação pública. Vamos trocar todas as 34.900 lâmpadas da cidade". O edital de licitação prevê a implantação, recuperação, modernização, além da eficientização, e manutenção do parque de iluminação pública municipal.