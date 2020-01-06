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Quiosque interditado

'Jesus foi acusado de ser amigo de pecadores', diz Max Filho sobre foto com Vitalino

O prefeito de Vila Velha, Max Filho, comentou sobre a relação com o dono do Quiosque do Vitalino, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, na manhã desta segunda-feira (6)

Publicado em 06 de Janeiro de 2020 às 15:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jan 2020 às 15:36
Max Filho e Bruno Vitalino reunidos Crédito: Reprodução/Facebook
O prefeito de Vila Velha, Max Filho, comentou a relação de amizade que mantém com Bruno Vitalino, proprietário do Quiosque do Vitalino, interditado pela prefeitura na última quinta-feira (2). Na semana passada, fotos em que Max e Bruno aparecem juntos viralizaram nas redes sociais. Uma delas foi publicada na página do proprietário do quiosque, no Facebook, em janeiro de 2017. 
No texto da publicação, Bruno Vitalino relata que teve um "bate-papo informal" com o prefeito. Na ocasião, Vitalino foi parabenizado por Max Filho e elogiado pela bela queima de fogos que promoveu em seu evento réveillon no Quiosque do Vitalino, na Praia de Itaparica", diz Bruno, na postagem.
"Não me envergonho das minhas relações de amizade. Jesus Cristo foi acusado de ser amigos de pecadores. Sou amigo de todos os quiosqueiros, tenho uma relação muito próxima, muito respeitosa, fraterna. A pessoa física é uma coisa, a gestão pública tem que ser tratada com o princípio da impessoalidade."
Max Filho - Prefeito de Vila Velha
Max Filho e Bruno Vitalino reunidos Crédito: Reprodução/Facebook
A afirmação foi dada pelo chefe do Executivo canela-verde na manhã desta segunda-feira (5) em entrevista ao Bom Dia ES, na TV Gazeta. O Quiosque do Vitalino está interditado pela prefeitura. Gosto dele, me relaciono bem com ele, com todos os quiosqueiros, complementa o prefeito.
Prefeitura de Vila Velha interdita Quiosque do Vitalino Crédito: Divulgação/ Prefeitura de Vila Velha

MORADOR EM SITUAÇÃO DE RUA

Max Filho também comentou sobre a questão dos moradores em situação de rua no município. Ele destacou que, embora a cidade mantenha dois abrigos, muitas pessoas não aceitam as regras de permanência nos locais e preferem ocupar outros espaços.
Cada um das cidades da Grande Vitória tem o seu centro pop, onde servimos refeições diariamente a eles. Hoje em dia, há uma epidemia do crack. As relações, sobretudo, familiares, rompidas. As pessoas terminam saindo de casa, ficando em situação de rua, tem muitas que não aceitam o abrigamento, afirma.

PRAÇAS VÃO RECEBER WI-FI

O prefeito afirmou ainda que vai implantar internet wi-fi nas praças públicas do município. As famílias têm que retomar os espaços públicos. Com a boa frequência, ocupando as praças, muitas vezes acaba afugentando usuários de crack, que vão procurar se retirar desses espaços públicos.

11 ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO EM VILA VELHA

A Prefeitura de Vila Velha vai operar as 11 estações de bombeamento que o governo do Estado construirá para bombear a água do município. A informação é do prefeito Max Filho.
O governo do Estado havia contratado recurso em 2013 e que agora vai começar a fazer a licitação das obras. O Estado já recebeu os projetos executivos e a primeira licitação da primeira estação de bombeamento na região de Cobilândia.

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