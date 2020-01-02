Polícia do ES abre investigação para apurar acidente com fogos em quiosque

Explosão de fogos em quiosque de Itaparica durante o réveillon é vista de prédio na orla Crédito: Tiago Nascimento/internauta

A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar o caso da queima de fogos irregular que deixou oito pessoas feridas no réveillon na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Testemunhas afirmam que o Quiosque do Vitalino foi o responsável pelo show pirotécnico.

Segundo a Polícia Civil, o caso está sob investigação no 7º Distrito Policial, em Santa Inês, no mesmo município. Investigadores coletam provas e depoimentos que podem ajudar a desvendar o que aconteceu e responsabilizar os culpados.

Pouco depois da explosão, o irmão de Vitalino se apresentou como responsável pela festa e foi levado pela Polícia Militar até a Delegacia Regional de Vila Velha, onde prestou esclarecimentos e foi liberado pelo delegado de plantão.

A Polícia Civil pede que os feridos registrem boletim de ocorrência em qualquer delegacia, preferencialmente no 7° Distrito Policial, com material que auxilie o trabalho de investigação. "Os registros são importantes e todos os casos são investigados", destacou a PC em nota enviada para A Gazeta.

DETALHES SOBRE A INVESTIGAÇÃO

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