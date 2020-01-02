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Réveillon em Vila Velha

Polícia do ES abre investigação para apurar acidente com fogos em quiosque

O dono do Quiosque do Vitalino nega que o estabelecimento seja o responsável pela queima de fogos, mas a Prefeitura de Vila Velha interditou o local na manhã desta quinta-feira (2)

Publicado em 02 de Janeiro de 2020 às 12:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2020 às 12:34
Explosão de fogos em quiosque de Itaparica durante o réveillon é vista de prédio na orla Crédito: Tiago Nascimento/internauta
A Polícia Civil abriu uma investigação para apurar o caso da queima de fogos irregular que deixou oito pessoas feridas no réveillon na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Testemunhas afirmam que o Quiosque do Vitalino foi o responsável pelo show pirotécnico. 
O dono do estabelecimento, Bruno Vitalino, nega, mas a Prefeitura de Vila Velha interditou o local na manhã desta quinta-feira (2).

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Segundo a Polícia Civil, o caso está sob investigação no 7º Distrito Policial, em Santa Inês, no mesmo município. Investigadores coletam provas e depoimentos que podem ajudar a desvendar o que aconteceu e responsabilizar os culpados.
Pouco depois da explosão, o irmão de Vitalino se apresentou como responsável pela festa e foi levado pela Polícia Militar até a Delegacia Regional de Vila Velha, onde prestou esclarecimentos e foi liberado pelo delegado de plantão.
A Polícia Civil pede que os feridos registrem boletim de ocorrência em qualquer delegacia, preferencialmente no 7° Distrito Policial, com material que auxilie o trabalho de investigação. "Os registros são importantes e todos os casos são investigados", destacou a PC em nota enviada para A Gazeta.

DETALHES SOBRE A INVESTIGAÇÃO

A Polícia Civil foi questionada, mas não respondeu se e quantas vítimas apareceram para formalizar a ocorrência contra o quiosque. Na quarta-feira (1º), a Polícia Civil havia informado que o caso só seria investigado se as pessoas envolvidas fossem à delegacia para prestar queixa.

OUTRO LADO

O dono do estabelecimento negou mais uma vez, em entrevista para A Gazeta, que o quiosque teria sido responsável pela montagem dos fogos. "É mentira. Estou indo para a Prefeitura agora. Eles vão ter que provar que fui eu que fiz a queima de fogos. Tenho vídeos do evento, tenho imagens da queima de fogos que mostram isso", afirmou Vitalino. A reportagem pediu ao dono do quiosque para ter acesso aos vídeos, o que foi negado por Vitalino.

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