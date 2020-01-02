Polícia só vai investigar queima de fogos em quiosque se vítimas denunciarem

Apesar de pelo menos oito pessoas terem ficado feridas, após uma queima de fogos irregular no réveillon realizada pelo Quiosque do Vitalino, Vila Velha, o caso só será investigado pela Polícia Civil se as pessoas envolvidas forem até à delegacia para prestar queixa. O ocorrido está sendo tratado como lesão corporal, crime que depende da manifestação da vítima para que haja investigação.
O acidente aconteceu durante um show pirotécnico no Ano-Novo na Praia de Itaparica, na virada de terça-feira (31) para quarta-feira (1º). Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura de madeira montada pelo quiosque para o estouro dos fogos caiu, fazendo os rojões atingirem a multidão na areia. O local não possuía autorização para realizar a queima de fogos, segundo a corporação.
A confusão gerou muita correria e entre os feridos está uma idosa de 76 anos, que teve queimaduras na perna, e uma criança de 7 anos. Elas foram socorridas e encaminhadas para hospitais de Vila Velha.
Pouco depois da explosão, o irmão do dono do quiosque se apresentou como responsável pela festa e foi levado pela Polícia Militar até a Delegacia Regional do município. Ele prestou esclarecimentos e foi liberado.
Mesmo assim, a situação ainda não é apurada pela polícia. Isso porque, de acordo com nota da Polícia Civil, como se trata de um caso de lesão corporal, só é possível abrir uma investigação se as vítimas feridas fizerem um boletim de ocorrência. O órgão informou que o BO pode ser registrado em qualquer delegacia.
Até o início da noite desta quarta-feira (1º), nenhuma vítima tinha procurado a polícia. O dono do quiosque, Bruno Vitalino, foi multado em R$ 6,5 mil pela Prefeitura de Vila Velha. Mesmo assim, ele disse, em entrevista à CBN Vitória, que não montou nenhuma estrutura para queima de fogos. Ele afirmou que o show pirotécnico não foi feito por ele e que não é de responsabilidade do quiosque.