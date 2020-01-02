Polícia só vai investigar queima de fogos em quiosque se vítimas denunciarem

Queima de fogos que deixou pessoas feridas aconteceu em quiosque de Vila Velha Crédito: Arquivo

O acidente aconteceu durante um show pirotécnico no Ano-Novo na Praia de Itaparica, na virada de terça-feira (31) para quarta-feira (1º). Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura de madeira montada pelo quiosque para o estouro dos fogos caiu, fazendo os rojões atingirem a multidão na areia. O local não possuía autorização para realizar a queima de fogos, segundo a corporação.

A confusão gerou muita correria e entre os feridos está uma idosa de 76 anos, que teve queimaduras na perna, e uma criança de 7 anos. Elas foram socorridas e encaminhadas para hospitais de Vila Velha.

Aposentada teve a perna queimada durante o acidente em Itaparica Crédito: Foto Leitor

Pouco depois da explosão, o irmão do dono do quiosque se apresentou como responsável pela festa e foi levado pela Polícia Militar até a Delegacia Regional do município. Ele prestou esclarecimentos e foi liberado.

Mesmo assim, a situação ainda não é apurada pela polícia. Isso porque, de acordo com nota da Polícia Civil, como se trata de um caso de lesão corporal, só é possível abrir uma investigação se as vítimas feridas fizerem um boletim de ocorrência. O órgão informou que o BO pode ser registrado em qualquer delegacia.