Quiosque é autuado, mas dono nega ter feito queima de fogos em Vila Velha

Bruno Vitalino, dono do quiosque do Vitalino, em foto de 2017 Crédito: Ricardo Medeiros

pelo menos oito pessoas, incluindo crianças e uma idosa, ficaram feridas. O dono do Quiosque do Vitalino, Bruno Vitalino, negou que tenha contratado qualquer serviço de queima de fogos durante o evento de virada de ano na noite da última terça-feira (31) na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Mesmo assim, ele foi autuado pela Prefeitura de Vila Velha em R$ 6,5 mil após o acidente. A dois minutos da meia-noite, uma estrutura montada próximo ao local iniciou um show pirotécnico. Mas houve explosão

Pouco depois da explosão, o irmão de Vitalino se apresentou como responsável pela festa e foi levado pela Polícia Militar até o DPJ de Vila Velha, onde prestou esclarecimentos. De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo tratado como lesão corporal, crime que depende da manifestação por parte da vítima para que haja investigação. O órgão orienta que as vítimas registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o fato e que auxilie a polícia.

Em nota, a Prefeitura de Vila Velha informa que o quiosque não tinha autorização para a realização de shows pirotécnicos, que é dada pelo setor de Posturas da Secretaria de Serviços Urbanos do município e pelo Corpo de Bombeiros. Por isso, o responsável foi autuado. Fiscais da prefeitura estiveram no local na tarde de terça-feira (31) e não identificaram qualquer indício da realização de queima de fogos e também não houve nenhuma solicitação formal para o evento.

"NÃO FUI EU"