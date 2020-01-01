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Explosão na virada

Quiosque é autuado, mas dono nega ter feito queima de fogos em Vila Velha

Prefeitura multou o Quiosque do Vitalino, em Itaparica, em R$ 6,5 mil e Polícia Civil trata o caso como lesão corporal. Dono diz que estrutura não foi montada para o evento que ele realizava

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 13:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2020 às 13:34
Bruno Vitalino, dono do quiosque do Vitalino, em foto de 2017 Crédito: Ricardo Medeiros
O dono do Quiosque do Vitalino, Bruno Vitalino, negou que tenha contratado qualquer serviço de queima de fogos durante o evento de virada de ano na noite da última terça-feira (31) na Praia de Itaparica, em Vila Velha. Mesmo assim, ele foi autuado pela Prefeitura de Vila Velha em R$ 6,5 mil após o acidente. A dois minutos da meia-noite, uma estrutura montada próximo ao local iniciou um show pirotécnico. Mas houve explosão e pelo menos oito pessoas, incluindo crianças e uma idosa, ficaram feridas.
Pouco depois da explosão, o irmão de Vitalino se apresentou como responsável pela festa e foi levado pela Polícia Militar até o DPJ de Vila Velha, onde prestou esclarecimentos. De acordo com a Polícia Civil, o caso está sendo tratado como lesão corporal, crime que depende da manifestação por parte da vítima para que haja investigação. O órgão orienta que as vítimas registrem a ocorrência em qualquer delegacia, munidas de todo material que comprove o fato e que auxilie a polícia.
Em nota, a Prefeitura de Vila Velha informa que o quiosque não tinha autorização para a realização de shows pirotécnicos, que é dada pelo setor de Posturas da Secretaria de Serviços Urbanos do município e pelo Corpo de Bombeiros. Por isso, o responsável foi autuado. Fiscais da prefeitura estiveram no local na tarde de terça-feira (31) e não identificaram qualquer indício da realização de queima de fogos e também não houve nenhuma solicitação formal para o evento.

"NÃO FUI EU"

Em entrevista à rádio CBN Vitória, Vitalino garantiu que não montou nenhuma estrutura para queima de fogos na areia da praia. Não fizemos queima de fogos e nem sei quem instalou essa estrutura por lá. Isso aconteceu bem longe do quiosque, inclusive a gente se dispôs a ajudar quem estava ali. Isso não aconteceu na área que estava delimitada para a gente, foi a mais de 100 metros de onde estávamos. Posso provar que não fui eu, disse.

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