Explosão de fogos em Itaparica: idosa e criança entre os feridos

010/01/2020 - Acidente durante queima de fogos em Itaparica Crédito: Foto Leitor

A e xplosão de fogos de artifício durante a virada do ano perto de um quiosque da Praia de Itaparica, em Vila Velha, assustou muita gente e deixou pelo menos oito feridos. Um deles é uma idosa de 76 anos, que estava com os netos, a filha e o genro na areia da praia. A aposentada Maria da Penha Chagas foi atingida pelos fogos na perna e ficou com uma queimadura no local.

O genro, o técnico em edificações Márcio Santos, de 36 anos, conversou com a reportagem de A Gazeta. Ele conta que foi montada uma estrutura de madeira para sustentar os fogos de artifício no meio da faixa de areia. Um alambrado foi colocado para manter as pessoas afastadas do local. Como o espaço era pequeno, muita gente estava por perto na hora que começou a queima de fogos. Márcio, a sogra, a esposa e seus filhos, de 5 e 13 anos, estavam a 70 metros de onde houve a explosão.

"Tudo começou normal, mas houve uma explosão e as chamas mudaram de cor, ficaram amarelas. Eu já saí correndo com meu filho no colo, me joguei na areia e deitei sobre ele para protegê-lo. Olhei para trás e vi que minha esposa fez o mesmo com a mãe dela. Um dos fogos lançados atingiu a cadeira de praia e depois bateu na perna da minha sogra. Ela ficou com uma queimadura grave" Márcio Santos - Técnico em edificações que estava na praia na hora da explosão

Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura de madeira caiu, fazendo os rojões atingirem a multidão que estava presente. Márcio conta que um homem desconhecido o puxou para longe da área que estava sendo atingida pelos fogos. "Isso não pode ficar assim. Vi que o dono do quiosque falou que foram outras pessoas que montaram a estrutura. Quem que vai para a praia com uma estrutura daquele tamanho? Minha sogra está com a perna machucada e, agora pela manhã, o local do ferimento está inchando, vamos levá-la ao médico. Já fizemos o boletim de ocorrência e vamos tomar outras medidas. Eles não ajudaram e tentaram desmontar tudo antes da chegada da polícia", afirma.

01/01/2020 - Aposentada teve a perna queimada durante o incidente em Itaparica Crédito: Foto Leitor

Uma outra pessoa que estava próxima ao local do acidente, mas que prefere não se identificar, conta que muitas pessoas ficaram sem ter para onde correr, já que a grade que cercava o local impedia que as pessoas que estavam na praia corressem para o calçadão.

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"Foi uma correria. Todo mundo teve que sair para um mesmo lado. O que deu para a gente ver foi que quando o tapume de madeira caiu, os fogos começaram a disparar sem direção, vindo para cima de quem estava na praia. Uma criança de 9 anos que estava comigo não ficou gravemente ferida, mas ficou com marcas das fagulhas. Ela veio de Venda Nova do Imigrante para acompanhar o Ano Novo com a gente", conta.

CRIANÇA

De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, uma mulher de 22 anos também se feriu com queimaduras de 2º grau na coxa direita e 1º grau no glúteo. Ela foi atendida por um médico cirurgião e liberada. Um menino de 7 anos foi atingido pelas fagulhas e levado ao Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba).

MULTA DE R$ 6,5 MIL PARA QUIOSQUE

A Prefeitura de Vila Velha autuou o Quiosque do Vitalino, onde o evento foi realizado, e o multou em R$ 6,5 mil. A fiscalização do município fez um vistoria na tarde do dia 31 no local e não identificou indício da realização de queima de fogos e não houve solicitação para o evento. "A Prefeitura de Vila Velha esclarece que os fogos de artifício instalados pela municipalidade na orla ficam em balsas em alto mar, em uma distância segura da areia, para prevenir situações adversas como a que ocorreu em Itaparica".

O Corpo de Bombeiros informa que o quiosque não possuía autorização para realizar a queima de fogos. O responsável foi identificado e conduzido até a delegacia para prestar esclarecimentos.

O OUTRO LADO