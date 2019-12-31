'Nunca fui tão humilhada', diz passageira presa em roleta de ônibus no ES

"Fiquei mais de 25 minutos ouvindo os outros zoando da minha cara, tirando foto. Nunca fui tão humilhada. Isso só aconteceu por ignorância do motorista. Se ele não tivesse falado nada, eu teria entrado pela porta do meio. Faltou respeito"

"Ele abriu a porta do meio e minha mãe entrou, com minha filha e meu sobrinho. Logo em seguida, ele disse que a obrigação de todo mundo era usar a roleta, que era o jeito certo. Eu falei: 'Beleza', e fui para passar pela catraca. Acabei ficando agarrada e passando por um constrangimento enorme", contou.