Explosão de fogos de artifício em quiosque de Vila Velha deixa feridos

Houve correria no momento em que os fogos de artifício explodiram na areia da Praia de Itaparica Crédito: Internauta

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas após uma explosão de fogos de artifício que ocorreu durante a virada do ano, no início da madrugada desta quarta-feira (1), em Itaparica, Vila Velha . O incidente aconteceu próximo do Quiosque do Vitalino, que estava lotado. As imagens mostram uma grande quantidade de fogos explodindo ao mesmo tempo e as pessoas que estavam na praia correndo para se proteger. O estabelecimento não possuía autorização para este tipo de queima de fogos.

Your browser does not support the audio element. Explosão de fogos de artifício deixa feridos na praia, em Vila Velha

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estiveram no local e atenderam os feridos. Houve relatos de pessoas com queimaduras de 2º grau, cortes pelo corpo e uma pessoa que foi pisoteada.

Uma idosa de 76 anos foi uma das vítimas do acidente . A aposentada Maria da Penha Chagas estava com a família a cerca de 70 metros da estrutura montada para os fogos de artifício. O genro dela, o técnico de edificações Márcio Souza, conta do desespero na hora da explosão.

"A queima de fogos começou normal, mas houve uma explosão e começou a sair uma fumaça amarela. Estava com meu filho de cinco anos. Peguei ele no colo e saí correndo. Deitei na areia com meu corpo em cima dele para tentar protegê-lo. Minha esposa fez a mesma coisa com minha sogra, mas ela acabou sendo queimada. Muita gente se feriu. O pessoal do quiosque não deu atendimento nenhum a gente. Eles tentaram desmontar a estrutura antes da chegada da polícia e do Corpo de Bombeiros. As pessoas que estavam na praia é que impediram", conta.

De acordo com a Prefeitura de Vila Velha, uma mulher de 22 anos também se feriu com queimaduras de 2º grau na coxa direita e 1º grau no glúteo. Ela foi atendida por um médico cirurgião e liberada. Um menino de 7 anos foi atingido pelas fagulhas e levado ao Hospital Infantil de Vila Velha (Himaba).

LOCAL NÃO TINHA AUTORIZAÇÃO PARA QUEIMA DE FOGOS

Na descrição do boletim registrado pela Polícia Militar consta que a estrutura de madeira que sustentava fogos de artifício caiu e eles estouraram sobre a multidão que estava no local. A Prefeitura de Vila Velha esclarece que os fogos de artifício instalados pela municipalidade na orla ficam em balsas em alto mar, em uma distância segura da areia, para prevenir situações adversas como a que ocorreu em Itaparica.

Após o acidente, o irmão do proprietário do Quiosque do Vitalino chegou a ser levado ao DPJ de Vila Velha para prestar esclarecimentos. Segundo denúncias feitas à PM, os fogos seriam de responsabilidade do quiosque, que realizava um evento para a virada de ano. Os bombeiros afirmam que o quiosque não possuía autorização para realizar a queima de fogos. Eles avaliaram que, após o acidente, não havia mais nada que colocasse em risco a população e o evento foi liberado para continuar.

DONO DE QUIOSQUE DIZ QUE NÃO FEZ QUEIMA DE FOGOS