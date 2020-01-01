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Assassinato na virada

Topógrafo é morto a tiros na areia da Praia da Costa após festa de réveillon

Luiz Henrique Cordeiro Araújo, 27 anos, foi alvo de pelo menos três disparos

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 08:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2020 às 08:21
Luiz Henrique foi assassinado após festa de réveillon na Praia da Costa Crédito: Reprodução
Um topógrafo de 27 anos foi morto a tiros na areia da Praia da Costa, em Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira, primeiro dia do ano. Luiz Henrique Cordeiro Araújo foi alvo de pelo menos três disparos: dois atingiram a cabeça e um, as costas no lado direito.
O crime, segundo investigadores da Polícia Civil, ocorreu por volta das 3h da madrugada. A vítima chegou a ser socorrida para o hospital, mas não resistiu.
Uma briga entre dois grupos, entre eles Luiz, teria motivado o crime, segundo informações preliminares apuradas pela Polícia Civil.

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