Topógrafo é morto a tiros na areia da Praia da Costa após festa de réveillon

Um topógrafo de 27 anos foi morto a tiros na areia da Praia da Costa, em Vila Velha, na madrugada desta quarta-feira, primeiro dia do ano. Luiz Henrique Cordeiro Araújo foi alvo de pelo menos três disparos: dois atingiram a cabeça e um, as costas no lado direito.
O crime, segundo investigadores da Polícia Civil, ocorreu por volta das 3h da madrugada. A vítima chegou a ser socorrida para o hospital, mas não resistiu.
Uma briga entre dois grupos, entre eles Luiz, teria motivado o crime, segundo informações preliminares apuradas pela Polícia Civil.