Comerciante é baleado em assalto, corre e pede ajuda em rodovia

Hospital Estadual de Urgência e Emergência (São Lucas), em Vitória Crédito: Patrícia Scalzer

Um comerciante de 24 anos foi baleado durante um assalto, na madrugada desta terça-feira (31), em Nova Rosa da Penha I, em Cariacica.

De acordo com informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o comerciante saiu da festa de aniversário do pai, no bairro Rio Branco, por volta de 00h20, de moto. Ele seguia para o bairro Nova Rosa da Penha I, onde mora a namorada.

Quando chegou no bairro, ele foi surpreendido por um homem armado com um revólver, aparentemente antigo. Segundo a polícia, o comerciante reagiu e lutou com o criminoso, na tentativa de evitar o assalto. Porém, o ladrão tinha um comparsa, que saiu do meio do mato e apontou uma arma para a cabeça do comerciante.

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A vítima empurrou a arma e saiu correndo em zig-zag. O ladrão atirou cinco vezes, atingindo o comerciante nas nádegas, no braço, nas costas e na virilha. A vítima conseguiu chegar até às margens da Rodovia do Contorno, onde permaneceu por cerca de duas horas ferido até um taxista oferecer ajuda. A passageira do táxi reconheceu o comerciante e pediu para o taxista o levasse até um hospital particular de Cariacica.

Ele foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde passaria por cirurgia nesta terça-feira (31). O caso será encaminhado para a Delegacia de Repressão a Crimes Contra o Patrimônio. O estado de saúde dele não foi informado.