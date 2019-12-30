Policiais do ES vão usar o mesmo armamento dos agentes do FBI

Governo do Estado anunciou a entrega de 1020 novas armas para a Polícia Civil do Espírito Santo Crédito: Divulgação

A Polícia Civil do Espírito Santo vai receber 1.020 novas armas para atuar em 2020. A entrega foi anunciada pelo governador Renato Casagrande, na tarde desta segunda-feira (30), no Palácio Anchieta, em Vitória.

Ao todo são 920 pistolas importadas da marca Glock (500 no calibre 9mm e outras 420 no calibre.40) e 100 espingardas calibre 12 de marca nacional. As novas pistolas são as mesmas utilizadas por forças armadas de mais de 160 países, pela Polícia Federal e também por agentes do FBI dos Estados Unidos.

O investimento total nos armamentos foi de cerca de R$ 2 milhões. Há previsão de entrega de novas pistolas ainda no primeiro semestre de 2020 para substituir todas as armas dos policiais civis. O novo armamento vai permitir mais segurança e precisão nas operações.