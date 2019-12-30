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Pistolas internacionais

Policiais do ES vão usar o mesmo armamento dos agentes do FBI

Ao todo, foram adquiridas 920 pistolas importadas e 100 espingardas calibre 12 que serão usadas pela Polícia Civil. O investimento total nos armamentos foi de cerca de R$ 2 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2019 às 20:36

Publicado em 30 de Dezembro de 2019 às 20:36

Governo do Estado anunciou a entrega de 1020 novas armas para a Polícia Civil do Espírito Santo Crédito: Divulgação
A Polícia Civil do Espírito Santo vai receber 1.020 novas armas para atuar em 2020. A entrega foi anunciada pelo governador Renato Casagrande, na tarde desta segunda-feira (30), no Palácio Anchieta, em Vitória.
Ao todo são 920 pistolas importadas da marca Glock (500 no calibre 9mm e outras 420 no calibre.40) e 100 espingardas calibre 12 de marca nacional. As novas pistolas são as mesmas utilizadas por forças armadas de mais de 160 países, pela Polícia Federal e também por agentes do FBI dos Estados Unidos. 
O investimento total nos armamentos foi de cerca de R$ 2 milhões. Há previsão de entrega de novas pistolas ainda no primeiro semestre de 2020 para substituir todas as armas dos policiais civis. O novo armamento vai permitir mais segurança e precisão nas operações. 

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"Há uma outra compra prevista para fevereiro. Essa arma é mais leve, resistente e de fácil manutenção. Estamos indo ao encontro das melhores práticas e caminhando para estar entre as melhores polícias, disse o secretário de Estado da Segurança Pública, Roberto Sá. As armas só serão entregues após os policiais passarem por treinamento.

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