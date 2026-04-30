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Humorista Gustavo Pardal é destaque em evento gratuito de comemoração do Dia das Mães no ES

Castanheiras 360º terá shows, teatro infantil, recreação, aulas de dança e atividades culturais para públicos de diferentes idades
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 09:11

Humorista Gustavo Pardal é destaque em programação gratuita em Vila Velha
Humorista Gustavo Pardal é destaque em programação gratuita em Vila Velha Reprodução Facebook Gustavo Pardal

O humorista Gustavo Pardal é uma das principais atrações do Castanheiras 360º, evento que acontece entre os dias 7 e 10 de maio, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, com programação gratuita. Conhecido pelo estilo direto e pelas piadas que exploram situações do cotidiano, o comediante se apresenta na abertura, na quinta-feira (7), às 20h, com o espetáculo “Sem Pena”.


Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Pardal integra a nova geração do stand-up brasileiro e tem conquistado público ao transformar temas como relacionamentos, vida familiar e comportamentos sociais em humor ácido e identificável. 


Além do stand-up, o Castanheiras 360º reúne uma série de atrações ao longo dos quatro dias, incluindo muita música, teatro, recreação para crianças e atividades voltadas ao bem-estar. A programação conta ainda com aulas coletivas, como yoga, mat pilates e FitDance, além de bingo.


A programação se estende até o domingo (10), quando se comemora o Dia das Mães, com atividades para toda a família ao longo do dia e apresentações culturais.

O cantor Cadu Caruzo, cover de Cazuza
O cantor Cadu Caruzo é cover de Cazuza Cadu Caruzo/Instagram

Programação completa

Quinta-feira | 07 de maio
12h – Mat Pilates by Bodytech
16h – Bingo do Praia
18h às 22h – Recreação Infantil
18h – Tamiris Casotto (voz e violão – brasilidades & rock)
20h – Gustavo Pardal (stand-up comedy)

Sexta-feira | 08 de maio
10h – Yoga by Bodytech
12h – Mat Pilates by Bodytech
16h – Bingo do Praia
18h às 22h – Recreação Infantil
18h – Magioni (voz e violão – brasilidades & rock)
20h – Ubando (show de rock)

Sábado | 09 de maio
10h – Aulão de FitDance
15h às 22h – Recreação Infantil
17h – Usados & Seminovos (rock nacional 80/90)
20h – Back To The Past (rock internacional)

Domingo | 10 de maio
13h às 20h – Recreação Infantil
14h – Chorinho (abertura musical)
16h – Teatro infantil “A Bela e a Fera”
18h – Cadu Caruzo (tributo a Cazuza)

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