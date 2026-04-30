Humorista Gustavo Pardal é destaque em evento gratuito de comemoração do Dia das Mães no ES

O humorista Gustavo Pardal é uma das principais atrações do Castanheiras 360º, evento que acontece entre os dias 7 e 10 de maio, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, com programação gratuita. Conhecido pelo estilo direto e pelas piadas que exploram situações do cotidiano, o comediante se apresenta na abertura, na quinta-feira (7), às 20h, com o espetáculo “Sem Pena”.
Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Pardal integra a nova geração do stand-up brasileiro e tem conquistado público ao transformar temas como relacionamentos, vida familiar e comportamentos sociais em humor ácido e identificável.
Além do stand-up, o Castanheiras 360º reúne uma série de atrações ao longo dos quatro dias, incluindo muita música, teatro, recreação para crianças e atividades voltadas ao bem-estar. A programação conta ainda com aulas coletivas, como yoga, mat pilates e FitDance, além de bingo.
A programação se estende até o domingo (10), quando se comemora o Dia das Mães, com atividades para toda a família ao longo do dia e apresentações culturais.
Programação completa
Quinta-feira | 07 de maio
12h – Mat Pilates by Bodytech
16h – Bingo do Praia
18h às 22h – Recreação Infantil
18h – Tamiris Casotto (voz e violão – brasilidades & rock)
20h – Gustavo Pardal (stand-up comedy)
Sexta-feira | 08 de maio
10h – Yoga by Bodytech
12h – Mat Pilates by Bodytech
16h – Bingo do Praia
18h às 22h – Recreação Infantil
18h – Magioni (voz e violão – brasilidades & rock)
20h – Ubando (show de rock)
Sábado | 09 de maio
10h – Aulão de FitDance
15h às 22h – Recreação Infantil
17h – Usados & Seminovos (rock nacional 80/90)
20h – Back To The Past (rock internacional)
Domingo | 10 de maio
13h às 20h – Recreação Infantil
14h – Chorinho (abertura musical)
16h – Teatro infantil “A Bela e a Fera”
18h – Cadu Caruzo (tributo a Cazuza)