Humorista Gustavo Pardal é destaque em evento gratuito de comemoração do Dia das Mães no ES

O humorista Gustavo Pardal é uma das principais atrações do Castanheiras 360º, evento que acontece entre os dias 7 e 10 de maio, no Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, com programação gratuita. Conhecido pelo estilo direto e pelas piadas que exploram situações do cotidiano, o comediante se apresenta na abertura, na quinta-feira (7), às 20h, com o espetáculo “Sem Pena”.





Com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, Pardal integra a nova geração do stand-up brasileiro e tem conquistado público ao transformar temas como relacionamentos, vida familiar e comportamentos sociais em humor ácido e identificável.





Além do stand-up, o Castanheiras 360º reúne uma série de atrações ao longo dos quatro dias, incluindo muita música, teatro, recreação para crianças e atividades voltadas ao bem-estar. A programação conta ainda com aulas coletivas, como yoga, mat pilates e FitDance, além de bingo.





A programação se estende até o domingo (10), quando se comemora o Dia das Mães, com atividades para toda a família ao longo do dia e apresentações culturais.