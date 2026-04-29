Festival de botecos agita o feriado em Conceição da Barra; veja programação

O feriado prolongado de 1º de maio em Conceição da Barra vai ser especial para quem curte comida de boteco e música ao vivo. De 30 de abril a 3 de maio, a cidade recebe, com vista para o mar, o festival gastronômico Botecos da Praia.
Com entrada gratuita, o evento vai reunir cerca de 20 expositores em uma estrutura com palco e estandes montada na Avenida Mário Vello Silvares, em frente à Secretaria de Turismo, diante de uma das principais praias da cidade.
Nove restaurantes, dois food trucks e duas docerias participarão da festa, que terá um cardápio variado com pratos e petiscos da culinária local. As opções da praça de alimentação custarão a partir de R$ 10.
A lista de estabelecimentos confirmados inclui a barraca Guaximar, campeã do Festival do Camarão; o restaurante Arara Azul, especializado em frutos do mar; e o Mandela Gastrobar & Sushi, que serve desde hambúrguer até comida japonesa.
Estação Carango, Acarajé da Dani, Cantinho Barreira, Frango no Balde, Delícias da Ira, SS Delicius, Salgados e Cia, Marci Bolos, Churros Bond'Boca, ô Gigante Pastelão e Food Truck Big Big completam o line-up da gastronomia, que também incluirá cervejarias da região.
No palco, os shows musicais irão do forró ao rock, passando por sertanejo, reggae, MPB e samba. Confira as atrações abaixo.
Programação:
Quinta-feira (30/04)
19h - Só Balanço (pagode)
21h - Claudinho Nascimento (forró)
Sexta-feira (1/05)
18h - Rafael Bidu (samba/pagode)
20h - Hemaidan e banda (reggae)
22h - Amigos da Viola (sertanejo)
Sábado (2/05)
18h - Leony Diall (rock/MPB)
20h - Afrozumba (axé retrô)
22h - Só Figuras (pagode)
Domingo (3/05)
12h - Parmênio Leite (forró/MPB)
14h - Rafa Mangafá e banda (reggae/rock)
16h - Segura a Onda (samba/pagode)
FESTIVAL BOTECOS DA PRAIA
Quando: de 30 de abril a 3 de maio de 2026
Onde: Avenida Mário Vello Silvares (em frente à Secretaria de Turismo), Centro, Conceição da Barra
Entrada gratuita
Mais informações: @botecocapixabaes.