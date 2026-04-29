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Aberto ao público

Festival de botecos agita o feriado em Conceição da Barra; veja programação

Com petiscos a partir de R$ 10, Botecos da Praia acontece de 30 de abril a 3 de maio no centro da cidade
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 16:23

Petiscos do festival Botecos da Praia, em Conceição da Barra
Petiscos do festival Botecos da Praia Prefeitura de Conceição da Barra/Divulgação

O feriado prolongado de 1º de maio em Conceição da Barra vai ser especial para quem curte comida de boteco e música ao vivo. De 30 de abril a 3 de maio, a cidade recebe, com vista para o mar, o festival gastronômico Botecos da Praia.


Com entrada gratuita, o evento vai reunir cerca de 20 expositores em uma estrutura com palco e estandes montada na Avenida Mário Vello Silvares, em frente à Secretaria de Turismo, diante de uma das principais praias da cidade. 


Nove restaurantes, dois food trucks e duas docerias participarão da festa, que terá um cardápio variado com pratos e petiscos da culinária local. As opções da praça de alimentação custarão a partir de R$ 10. 


A lista de estabelecimentos confirmados inclui a barraca Guaximar, campeã do Festival do Camarão; o restaurante Arara Azul, especializado em frutos do mar; e o Mandela Gastrobar & Sushi, que serve desde hambúrguer até comida japonesa. 


Estação Carango, Acarajé da Dani, Cantinho Barreira, Frango no Balde, Delícias da Ira, SS Delicius, Salgados e Cia, Marci Bolos, Churros Bond'Boca, ô Gigante Pastelão e Food Truck Big Big completam o line-up da gastronomia, que também incluirá cervejarias da região.    


No palco, os shows musicais irão do forró ao rock, passando por sertanejo, reggae, MPB e samba. Confira as atrações abaixo. 

Programação:

Quinta-feira (30/04)

19h - Só Balanço (pagode)

21h - Claudinho Nascimento (forró)


Sexta-feira (1/05)

18h - Rafael Bidu (samba/pagode) 

20h - Hemaidan e banda (reggae)

22h - Amigos da Viola (sertanejo)


Sábado (2/05)

18h - Leony Diall (rock/MPB)

20h - Afrozumba (axé retrô)

22h - Só Figuras (pagode)


Domingo (3/05)

12h - Parmênio Leite (forró/MPB)

14h - Rafa Mangafá e banda (reggae/rock)

16h - Segura a Onda (samba/pagode)

FESTIVAL BOTECOS DA PRAIA 

Quando: de 30 de abril a 3 de maio de 2026

Onde: Avenida Mário Vello Silvares (em frente à Secretaria de Turismo), Centro, Conceição da Barra  

Entrada gratuita

Mais informações: @botecocapixabaes.


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