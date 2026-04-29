Festival de botecos agita o feriado em Conceição da Barra; veja programação

O feriado prolongado de 1º de maio em Conceição da Barra vai ser especial para quem curte comida de boteco e música ao vivo. De 30 de abril a 3 de maio, a cidade recebe, com vista para o mar, o festival gastronômico Botecos da Praia.





Com entrada gratuita, o evento vai reunir cerca de 20 expositores em uma estrutura com palco e estandes montada na Avenida Mário Vello Silvares, em frente à Secretaria de Turismo, diante de uma das principais praias da cidade.





Nove restaurantes, dois food trucks e duas docerias participarão da festa, que terá um cardápio variado com pratos e petiscos da culinária local. As opções da praça de alimentação custarão a partir de R$ 10.





A lista de estabelecimentos confirmados inclui a barraca Guaximar, campeã do Festival do Camarão; o restaurante Arara Azul, especializado em frutos do mar; e o Mandela Gastrobar & Sushi, que serve desde hambúrguer até comida japonesa.





Estação Carango, Acarajé da Dani, Cantinho Barreira, Frango no Balde, Delícias da Ira, SS Delicius, Salgados e Cia, Marci Bolos, Churros Bond'Boca, ô Gigante Pastelão e Food Truck Big Big completam o line-up da gastronomia, que também incluirá cervejarias da região.





No palco, os shows musicais irão do forró ao rock, passando por sertanejo, reggae, MPB e samba. Confira as atrações abaixo.