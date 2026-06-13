Picape invade e destrói parte de casa à margem da BR 101, em Sooretama

Uma casa localizada às margens da BR 101, no Trevo do Alegre, em Sooretama foi parcialmente destruída após ser atingida por um carro desgovernado. O acidente foi na tarde de sexta-feira (12), por volta das 16 horas, mas imagens gravadas do local começaram a ser compartilhadas neste sábado nas redes sociais.





Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária da rodovia, uma motociclieta também estaria envolvida no episódio que levou o motorista de uma picape da Fiat (modelo não especificado) a perder o controle e invadir o imóvel, próximo ao quilômetro 126, no Norte do Espírito Santo.





A dinâmica do acidente não foi revelada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O passageiro do carro, de acordo com a coperação, sofreu ferimentos leves e foi levado ao hospital. Já o motociclista não apresentou lesões. Não há detalhes sobre os moradores da residência.