Morto em colisão, cinegrafista sobreviveu a grave acidente doméstico em 2013

Morto nesta terça-feira (31), o cinegrafista Pedro Henrique Salles Júnior sofreu um acidente doméstico grave há seis anos Crédito: Reprodução/ Facebook

Morto nesta terça-feira (31) após colidir o carro em um poste , o cinegrafista Pedro Henrique Salles Júnior, que trabalhava TV Vitória, sofreu um grave acidente doméstico há seis anos. Pedro, conhecido pelos colegas de trabalho como PH, caiu de 17 degraus de uma escada e teve perda de massa encefálica.

Chegou a passar 15 dias em coma induzido e a perder o olfato, mas conseguiu sobreviver e voltar ao trabalho, dando um exemplo de superação.

"Os médicos não tinham esperança de eu sobreviver e falavam que eu sobrevivendo poderia ter graves sequelas. Deus usou a equipe médica como instrumento de Seu milagre em minha vida", contou o profissional em seu perfil no Facebook, em dezembro de 2014, um ano após a queda.

Cinegrafista de TV morre após bater em poste em Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta

Um ano depois do acidente, Pedro se casou e, em 2018, o casal teve uma filha. "Um gigante me derrubou por quinze dias, me deixando em coma, mas Deus nunca me abandonou, me amparou, me levantou e me fortificou", comentou o cinegrafista em outra postagem. Seis anos após a queda da escada, Pedro morreu aos 33 anos em uma colisão de carro, em Vitória. Ele bateu com o veículo em um poste na rua Dona Maria Rosa quando seguia para o trabalho.

O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados porque a vítima ficou presa às ferragens, mas não resistiu aos ferimentos.