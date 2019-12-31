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Tragédia

Cinegrafista de TV morre após bater de carro em Vitória

O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados porque a vítima ficou presa às ferragens, mas não resistiu aos ferimentos. Pedro Henrique Sales Júnior, conhecido como PH, de 33 anos, trabalhava na TV Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2019 às 08:07

Publicado em 31 de Dezembro de 2019 às 08:07

Cinegrafista de TV morre após bater em poste em Vitória Crédito: Reprodução/ TV Gazeta
O último dia de 2019 começou com um acidente com morte em Vitória. Um cinegrafista da TV Vitória morreu após bater com o carro em um ônibus do sistema Transcol e, em seguida, em um poste na Rua Dona Maria Rosa, na altura do bairro Andorinhas, por volta das 5h20 desta terça-feira (31). As informações preliminares são da Guarda Municipal de Vitória.
Cinegrafista de TV morre após bater de carro em Vitória
O Samu e o Corpo de Bombeiros foram acionados porque a vítima ficou presa às ferragens, mas não resistiu aos ferimentos.
Pedro Henrique Salles Júnior, conhecido como PH, de 33 anos, estava a caminho do trabalho, na TV Vitória, quando perdeu o controle do carro, um Nissan March vermelho. O ônibus tinha poucos passageiros, que não se machucaram. Já o cinegrafista estava sozinho no veículo.

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O trânsito, apesar do acidente, flui sem congestionamento no local. A Polícia Civil esteve na rua para recolher o corpo. Por volta das 6h40, o corpo foi levado para o Departamento Médico Legal, em Vitória. O cinegrafista era casado e tinha uma filha pequena.
Pedro Henrique Salles Júnior, conhecido como PH, cinegrafista da TV Vitória, morreu em acidente Crédito: Reprodução/ Instagram Peagá Salles

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