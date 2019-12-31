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Graúna

Gêmeos são baleados ao fugir de assalto e um deles morre em Cariacica

Os dois tentaram fugir após ouvir o anuncio do assalto no bairro Graúna
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2019 às 19:56

Publicado em 31 de Dezembro de 2019 às 19:56

Felício Araújo Soares, 26, morreu Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Dois irmãos gêmeos foram baleados no bairro Graúna, em Cariacica, ao fugir de uma tentativa de assalto no início da tarde desta terça-feira (31). Um deles, identificado como Felício Araújo Soares, de 26 anos, foi atingido no peito e morreu. Já o outro irmão, Feliciano Araújo Soares, foi baleado entre o glúteo e coxa e levado para um hospital.
De acordo com a Polícia Civil, os dois saíram de uma lotérica quando teriam sido abordados por dois bandidos que chegaram de carro. Um deles, armado, desceu do veículo anunciando o assalto, exigindo que os irmãos levantassem a blusa na tentativa de encontrar os celulares dos rapazes. Foi, então, que os gêmeos ameaçaram fugir correndo, mas o ladrão atirou.

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Na ação, Felício foi baleado no peito e acabou morrendo no local. Já Feliciano foi atingido com um tiro na região das nádegas e levado primeiro para o PA de Alto Lage, em Cariacica, e depois encaminhado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Os bandidos fugiram sem levar nada. A Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial vai investigar o caso.
Graúna foi o bairro com mais mortes no Estado de janeiro a novembro de 2019.
Com informações do G1 ES

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