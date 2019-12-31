Gêmeos são baleados ao fugir de assalto e um deles morre em Cariacica

De acordo com a Polícia Civil, os dois saíram de uma lotérica quando teriam sido abordados por dois bandidos que chegaram de carro. Um deles, armado, desceu do veículo anunciando o assalto, exigindo que os irmãos levantassem a blusa na tentativa de encontrar os celulares dos rapazes. Foi, então, que os gêmeos ameaçaram fugir correndo, mas o ladrão atirou.

Na ação, Felício foi baleado no peito e acabou morrendo no local. Já Feliciano foi atingido com um tiro na região das nádegas e levado primeiro para o PA de Alto Lage, em Cariacica, e depois encaminhado para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha. Os bandidos fugiram sem levar nada. A Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial vai investigar o caso.