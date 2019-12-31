Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Vila Velha

Motorista atropela cinco amigos da ex-mulher na frente de lanchonete em Vila Velha

Eduardo Nunes acelerou o carro contra o grupo que comemorava o aniversário do dono da lanchonete, que é amigo da ex-mulher do motorista, no bairro Santa Rita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 dez 2019 às 14:00

Publicado em 31 de Dezembro de 2019 às 14:00

As pessoas estavam na rua, bem próximo à calçada, quando o carro foi para cima do grupo Crédito: Glacieri Carraretto
Um motorista atropelou cinco pessoas que estavam sentadas em frente a uma lanchonete, por volta de 0h20 desta terça-feira (31), em Santa Rita, Vila Velha. As vítimas são amigas da ex do motorista. A mulher esteve no local minutos antes do crime. 
O grupo era formado pelo dono da lanchonete, de 29 anos,  a namorada dele, de 19 anos, grávida de quatro meses, a mãe do comerciante, de 50 anos, a sogra dele, de 41, e a uma amiga de 23, comemorando o aniversário do rapaz.  Algumas pessoas estavam em pé e outras sentadas em cadeiras de plástico colocadas na Rua Olavo Bilac, bem próximas à calçada da lanchonete. "A lanchonete sempre fica cheia de clientes, assim como o resto das calçadas, pois como é bem tranquilo, os moradores ficam nas calçadas em frente das casas", contou uma moradora de 41 anos.
 Segundo relato de testemunhas, Eduardo Nunes, 33 anos, parou o carro, um  Gol de cor branca, próximo do grupo. As pessoas são amigas da ex-mulher de Eduardo, com quem ele conviveu por 15 anos e está separado pouco mais de um mês. "Ele ficou acelerando o carro, parado, inicialmente, mas ninguém imaginou que fosse fazer algo. Não demorou muito e ele avançou com o Gol pra cima das pessoas, foi arrastando todo mundo, muito desesperador", contou uma dona de casa de 43 anos. 

Veja Também

Acidente na BR 101, em Itapemirim, deixa três pessoas feridas

 O motorista saiu acelerando pela via para o interior do bairro. Vizinhos que viram a cena começaram a prestar socorro às pessoas feridas. "A moça grávida só gritava 'meu filho, meu filho', pessoas sangrando sendo retiradas da rua, uma cena horrível", disse uma moradora que viu a cena.  As vítimas foram socorridas para vários hospitais, sendo que a grávida ainda estava internada até a manhã desta terça-feira (31).
Mas, para surpresa de todos, Eduardo voltou ao local, acelerando de novo. "Ele iria atropelar todo mundo. Ele já havia estado lá mais cedo, quando a ex-mulher dele estava lá. Ela saiu e foi pra outro bar e depois ele fez essa covardia. Além de passar em cima das pessoas, ele ainda voltou, teria matado todo mundo", disse a mulher. 

PRISÃO

Um vizinho da lanchonete percebeu que o carro não pararia devido à velocidade que seguia e arremessou um banco contra o veículo. O motorista fugiu do local, mas foi seguido por um técnico de instalação, de 30 anos, e um amigo dele, em um carro. "Acompanhamos o carro enquanto falávamos com a polícia pelo telefone. O motorista entrou na Rodovia Darly Santos e foi parar em Itaparica, onde a Polícia Militar conseguiu detê-lo depois de ele bater em uma calçada", contou o técnico de instalação. 
Carro utilizado pelo homem para atropelar amigos da ex-esposa Crédito: Rede social
O motorista Eduardo Nunes foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo a assessoria da Polícia Civil,  ele foi autuado em flagrante pelo crime de lesão corporal culposa sob efeito de álcool, pois Eduardo teria bebido antes do crime. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados