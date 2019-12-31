Motorista atropela cinco amigos da ex-mulher na frente de lanchonete em Vila Velha

As pessoas estavam na rua, bem próximo à calçada, quando o carro foi para cima do grupo Crédito: Glacieri Carraretto

Um motorista atropelou cinco pessoas que estavam sentadas em frente a uma lanchonete, por volta de 0h20 desta terça-feira (31), em Santa Rita, Vila Velha . As vítimas são amigas da ex do motorista. A mulher esteve no local minutos antes do crime.

O grupo era formado pelo dono da lanchonete, de 29 anos, a namorada dele, de 19 anos, grávida de quatro meses, a mãe do comerciante, de 50 anos, a sogra dele, de 41, e a uma amiga de 23, comemorando o aniversário do rapaz. Algumas pessoas estavam em pé e outras sentadas em cadeiras de plástico colocadas na Rua Olavo Bilac, bem próximas à calçada da lanchonete. "A lanchonete sempre fica cheia de clientes, assim como o resto das calçadas, pois como é bem tranquilo, os moradores ficam nas calçadas em frente das casas", contou uma moradora de 41 anos.

Segundo relato de testemunhas, Eduardo Nunes, 33 anos, parou o carro, um Gol de cor branca, próximo do grupo. As pessoas são amigas da ex-mulher de Eduardo, com quem ele conviveu por 15 anos e está separado pouco mais de um mês. "Ele ficou acelerando o carro, parado, inicialmente, mas ninguém imaginou que fosse fazer algo. Não demorou muito e ele avançou com o Gol pra cima das pessoas, foi arrastando todo mundo, muito desesperador", contou uma dona de casa de 43 anos.

O motorista saiu acelerando pela via para o interior do bairro. Vizinhos que viram a cena começaram a prestar socorro às pessoas feridas. "A moça grávida só gritava 'meu filho, meu filho', pessoas sangrando sendo retiradas da rua, uma cena horrível", disse uma moradora que viu a cena. As vítimas foram socorridas para vários hospitais, sendo que a grávida ainda estava internada até a manhã desta terça-feira (31).

Mas, para surpresa de todos, Eduardo voltou ao local, acelerando de novo. "Ele iria atropelar todo mundo. Ele já havia estado lá mais cedo, quando a ex-mulher dele estava lá. Ela saiu e foi pra outro bar e depois ele fez essa covardia. Além de passar em cima das pessoas, ele ainda voltou, teria matado todo mundo", disse a mulher.

PRISÃO

Um vizinho da lanchonete percebeu que o carro não pararia devido à velocidade que seguia e arremessou um banco contra o veículo. O motorista fugiu do local, mas foi seguido por um técnico de instalação, de 30 anos, e um amigo dele, em um carro. "Acompanhamos o carro enquanto falávamos com a polícia pelo telefone. O motorista entrou na Rodovia Darly Santos e foi parar em Itaparica, onde a Polícia Militar conseguiu detê-lo depois de ele bater em uma calçada", contou o técnico de instalação.

Carro utilizado pelo homem para atropelar amigos da ex-esposa Crédito: Rede social