Acidente na BR 101, em Itapemirim, deixa três pessoas feridas

Três pessoas ficaram feridas, sendo uma delas com lesão grave, após um acidente no km 402,6 da BR 101, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (30). A colisão, seguida de capotamento, envolveu uma moto e dois veículos.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o motociclista, que estava em uma Honda/NXR150 Bros, foi cruzar a BR para acessar uma via rural e colidiu com um Fiat Uno Mille, que seguia sentido Sul. Após a batida, o Uno invadiu a contramão, batendo de frente com outro carro, um Renault Oroch, que vinha no sentido contrário e capotou com a colisão.
O motociclista foi encaminhado para o hospital Santa Casa de Misericórdia, de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece internado na enfermaria, já os outros dois feridos o condutor do Renault e a passageira do Fiat , receberam atendimento no local do acidente pela Eco 101, concessionária responsável pela via. O motorista do Fiat e a passageira do Renault não apresentaram lesões, segundo a PRF.