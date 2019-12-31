Acidente na BR 101, em Itapemirim, deixa três pessoas feridas

O motociclista foi encaminhado para o hospital Santa Casa de Misericórdia, de Cachoeiro de Itapemirim, onde permanece internado na enfermaria, já os outros dois feridos  o condutor do Renault e a passageira do Fiat , receberam atendimento no local do acidente pela Eco 101, concessionária responsável pela via. O motorista do Fiat e a passageira do Renault não apresentaram lesões, segundo a PRF.