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Noroeste

Motorista que provocou acidente com mãe e filha é preso em Colatina

De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa, ingestão de álcool e por fugir do local do acidente sem prestar socorro às vítimas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2019 às 19:46

Publicado em 26 de Dezembro de 2019 às 19:46

Motorista abandonou o carro e fugiu em Colatina Crédito: Reprodução/ TV Gazeta Noroeste
O motorista de aplicativo acusado de provocar um acidente que deixou mãe e filha feridas, na ES-080, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, está preso no DPJ da cidade. Adriano Morais de Souza, 30 anos, ainda causou outro acidente na mesma rodovia, fugiu do local, e só foi localizado horas depois em Pancas.
De acordo com a Polícia Civil, ele foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa, ingestão de álcool e por fugir do local do acidente sem prestar socorro às vítimas.

ENTENDA O CASO

Na manhã desta quarta-feira (26), o acusado provocou o primeiro acidente quando fechou um carro em que viajavam mãe e filha, uma criança de um ano e meio.
A mulher contou que o veículo estava ziguezagueando pela pista. Ela decidiu ultrapassar, mas, durante a manobra, o carro dela foi fechado pelo outro veículo e acabou capotando. O carro ainda derrubou um poste e parou com as rodas para cima. Ela conseguiu sair do veículo sozinha e tirar a filha, que estava na cadeirinha.

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O motorista ainda percorreu cerca de oito quilômetros e, já na ES-341, saiu da estrada e arrancou uma cerca. Partes do veículo ficaram pelo caminho. Ele ainda transitou por um quilômetro e bateu de novo, quando o motorista fugiu do local e abandonou o carro.
Quando a polícia chegou, apenas um homem que estava no carona permaneceu no local do acidente. Ele contou que tinha chamado o veículo por um aplicativo e no momento dos acidentes estava dormindo, só acordou com o impacto da colisão. Ele foi levado para prestar esclarecimentos na Delegacia da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Colatina.
Já o motorista, Adriano Morais de Souza, só foi localizado horas depois do acidente, na cidade de Pancas. Ele disse aos policiais que na verdade ele que estava no carona, mas ele foi reconhecido pela mulher que estava no primeiro acidente e foi detido pela polícia.
*Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste

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