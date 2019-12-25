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Noroeste do ES

Acidente em Colatina: mãe e filha ficam feridas em capotamento na ES 080

Segundo a Polícia Militar, o mesmo carro que provocou esse acidente se envolveu em outra ocorrência na rodovia ES 341, de acesso a Pancas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 dez 2019 às 14:09

Publicado em 25 de Dezembro de 2019 às 14:09

As vítimas tiveram apenas ferimentos leves e foram levadas para o hospital Silvio Avidos, em Colatina Crédito: TV Gazeta Noroeste/Reprodução
Uma mulher e a filha, de um ano, ficaram feridas após o carro em que viajavam se envolver em um acidente e capotar na ES 080, em Colatina, no Noroeste do Estado. A ocorrência foi na manhã desta quarta-feira (25), pouco depois das 7h. Apesar do impacto, ambas tiveram apenas ferimentos leves e foram levadas pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Silvio Avidos, no mesmo município.
A mulher contou para o tio e para os policiais militares que ela conseguiu sair sozinha do veículo e que também tirou a filha, que estava na cadeirinha no banco traseiro. Segundo ela, o acidente foi provocado por outro carro, que seguia em zigue-zague pela pista.  Mãe e filha viajavam para a casa de parentes, em São Domingos do Norte, onde passariam o dia de Natal.
Ela disse que foi ultrapassar um veículo e que, após fazer a ultrapassagem, esse motorista deve ter ficado com raiva e teria batido na lateral traseira do carro dela", relatou o tio da vítima, José Maria Neves.

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O carro que, segundo a vítima, teria provocado o acidente, não parou para prestar socorro. No entanto, cerca de 8 quilômetros depois, já na rodovia de acesso a Pancas, o motorista perdeu o controle do veículo, saiu da estrada e chegou a arrancar uma cerca.
O carro ainda percorreu cerca de um quilômetro pela ES 341, em direção a Pancas. O motorista só parou o veículo depois de bater novamente e não conseguir mais sair com o carro.
Quando a polícia chegou ao local, apenas um homem que estava no carona permaneceu no local do acidente. Ele contou que estava dormindo e só acordou com o impacto da colisão. Ele foi levado para prestar esclarecimentos na Delegacia da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Colatina.
O motorista do veículo que, segundo a vítima, provocou o acidente não foi encontrado pela polícia Crédito: TV Gazeta Noroeste/Reprodução

CARRO DE APLICATIVO

O veículo suspeito de provocar o primeiro acidente e se envolver em mais dois, possui um adesivo de um aplicativo de transporte. Segundo o passageiro, o mesmo teria chamado um veículo por meio da plataforma para ir a Pancas. A polícia não deu mais detalhes sobre a ocorrência. O caso será investigado pela polícia.
*Com informações de Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste

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